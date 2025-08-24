Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.
У россиян проверят сотовые номера, привязанные к госуслугам
Водитель авто госпитализирован.
В Большеглушицком районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты.
Кардиолог: о правильном питании для здоровья сердца
Порывы ветра и волны отнесли плавсредства к скалистому берегу.
Спасатели оказали помощь 4 сапбордистам в Жигулевском море
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.
Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
У россиян проверят сотовые номера, привязанные к госуслугам

24 августа 2025 13:53
74
Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.

Сотовые номера россиян, используемые для получения госуслуг онлайн, начнут проверять на актуальность. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий, сообщает ТАСС.

Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, оказывающих социально значимые цифровые услуги. Теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Если указанному человеку номер уже не принадлежит, его будут откреплять от учетной записи.

Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.

 

 

Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
491
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
845
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
841
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1178
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
966
Весь список