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У православных христиан 18 марта начался Великий пост. Первая неделя (или седмица, как называется она в церковном календаре) — самая строгая. И в плане питания, и в плане поведения. Многие воцерковленные люди даже берут отпуск на эти семь дней, чтобы полноценно погрузиться в пост.

Традиционно люди стараются отказаться в пост от пищи животного происхождения: мяса, яиц, молока, рыбы. Но стоит помнить, что сосредоточившись на формальных правилах можно упустить саму суть поста. Если вместо скоромных продуктов есть "постное соевое мясо", научившись готовить его так, чтобы оно на вкус не отличалось от говядины, то это самообман. Человек не отказался от вкусной еды. Он просто немного "подкорректировал" ее происхождение. Это относится и к "постному" майонезу, и к прочим вкусным постным продуктам.

Первая неделя поста, традиционно, самая строгая. Если заглянуть в календари, которыми заполнены все сайты в интернете, то можно увидеть, что первые два дня пищу не едят. Однако священники не устают напоминать, что это – монастырский устав. Он предназначен для людей, которым не нужно далеко ехать, много работать. Обычному человеку это не подходит. Поэтому достаточно отказаться от пищи животного происхождения. А если позволяет здоровье, то провести два-три дня на сыроедении.

Питание по уставу кратко выглядит так:

понедельник, среда, пятница — сырая пища без масла, один раз в день;

вторник, четверг — вареная пища без масла, один раз в день;

суббота, воскресенье — вареная пища с маслом, разрешается вино.

Важно, что от поста освобождаются люди болящие (если у вас проблемы с ЖКТ или сердцем – не стоит геройствовать), дети до семи лет, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие и осужденные. Для последних двух категорий послабления вводятся по той причине, что сложно найти постные продукты.

Что важно сделать в первую неделю поста?

В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения. В понедельник, вторник и четверг служат утреню, часы, последование изобразительных и вечерню. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.

С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Многие христиане стараются в эти дни попасть на службу в храм. Если вам еще не понятен смысл того, что читается во время богослужения, то можно распечатать себе текст покаянного канона на русском языке. И следить по нему.

Пост – это время добрых дел. Стоит начинать их с первой же недели. Например, помочь престарелой соседке помыть окна. Или отвезти корм в приют для собак. Если хочется больших "подвигов", то можно обратиться в любой храм, расположенный рядом, пишет tvc.ru.