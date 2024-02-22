У мужчин в среднем зарплатные запросы по РФ находятся на уровне 68 тысяч рублей

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Аналитики hh.ru в преддверии 23 февраля выяснили, основные факты о мужчинах на рынке труда. Представляем топ фактов в преддверии праздника.

Факт 1. Зарплаты. Аналитика резюме показывает, что у мужчин в среднем зарплатные запросы по РФ находятся на уровне 68 тыс. а на топовых позициях от 117 тыс. рублей, соответственно. В регионах ПФО мужчины в среднем запрашивают порядка 69 тыс. на позиции специалистов, а также от 120 тыс. на руководящие должности.

Факт 2. Опыт. По итогам 2023 года аналитики hh.ru видят, что опыт руководящей работы в резюме мужчин на 1,6-2 года больше, чем у женщин.

Факт 3. Приоритетные профессии и сферы. Динамика резюме от мужчин в регионах ПФО показывает, что наибольший интерес у мужчин вызывают как рабочие, так и офисные профессии. Лидерами по спросу у работников является профессия водителя (более 18 тыс. резюме), программиста и разработчика (более 13 тыс. резюме с начала года). Также у местных мужчин популярны профессии инженера (более 10 тыс.), водителя, а также топ-менеджерские позиции (более 8 тыс. резюме).

Факт 4. Интересы. Исследования hh.ru показывают, что мужчины в свободное от работы время в почти в равных долях увлекаются программированием и написанием кода (31%), механикой и техникой (29%). Еще 7% заявили, что их хобби – видеоигры, 3% увлекаются рисованием, 3% - фотографией, 2% кулинарией, 1% - волонтеры и еще 1% занимаются танцами в свободное время.

Факт 5. Работа мечты для мужчин – это… По словам 72% опрошенных hh.ru мужчин, для них работа мечты, когда зарплата покрывает все нужды, еще 62% мужчин заметили, что работа должна приносить им положительные эмоции, а не стресс. Еще для 60% работа мечты складывается из уважительного отношения начальства. Еще одна составляющая работы мечты для мужчин, когда можно соблюдать баланс работы и личной жизни.

Факт 6. Карьерный планы. 53% опрошенных мужчин хотят сменить сферу деятельности в этом году, причем большинство из респондентов хотят покорять ИТ-сферу (сразу 27% или каждый третий опрошенный). Также у каждого десятого (11%) опрошенного мужчин в приоритетах получить повышение по работе. 9% хотят пойти работать на производство.

Интересно, что каждый четвёртый мужчина прогнозирует этот год для себя как позитивный. Примечательно при этом, что женщины, как правило, более позитивно смотрят на перспективы этого года – среди них более 30% отметили, что видят этот год для себя в хорошем ключе.

Факт 7. Приоритеты на год. Исследование hh.ru показывает, что 66% мужчин планируют в большинстве случаев тратить в этом году время на работу. Еще 47% будут заниматься саморазвитием (вопрос предполагал множественный выбор ответов). Еще 43% мужчин ставят первым приоритетом в этом году свою семью. Еще 36% будут заниматься здоровьем. 28% будут проходить обучение, 23% займутся более глубоко своим хобби, еще 23% будут активней заниматься спортом, а 10% хотят чаще встречаться с друзьями.

Факт 8. Работоспособность. Каждый второй опрошенный hh.ru мужчина заявил, что считает себя высокопродуктивным работником. Еще 35% считают, что у них средняя производительность на работе. Также мужчины объяснили, что на их продуктивность на работе влияет ощущение, что их ценят (52%), насколько им интересна работа (51%), а также есть ли смысл в том, что они делают (43%).