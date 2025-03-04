У молодоженов региона есть возможность бесплатно пройти диагностику репродуктивного здоровья

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У молодоженов Самарской области есть возможность бесплатно пройти диагностику репродуктивного здоровья. При государственной регистрации заключения брака молодожены в возрасте от 18 до 45 лет получают сертификат на ряд исследований, необходимых для комплексной оценки состояния репродуктивного здоровья своей семьи.

В рамках проекта «Здоровье будущих родителей и их детей» организованном комитетом ЗАГС Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области, возможно пройти диагностику в медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС. Сертификат действует 1 год со дня выдачи в органе ЗАГС.

Фото: комитет ЗАГС Самарской области