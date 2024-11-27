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У более чем трети россиян возникает желание украсить дом при смене погоды

27 ноября 2024 15:27
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У более трети россиян возникает желание украсить дом при смене погоды

Больше трети граждан России меняют декор в доме в зависимости от сезона. Об этом 27 ноября сообщила «Газета.Ru».

Для большей части опрошенных важна эстетика дома, чуть меньшая часть отметила, что украшение дома — это один из вариантов досуга. Другим смена декораций помогает прочувствовать атмосферу времени года. А остальные любят создавать украшения собственными руками.

Около 36% респондентов отметили, что их желание украсить дом напрямую зависит от погоды за окном. У 25% погода не сильно влияет на вдохновение. А оставшаяся часть декорирует свое жилище вне зависимости от погодных условий.

Чаще всего в зависимости от сезонов россияне меняют текстильные вещи, освещение, мелкую мебель, а также комнатные или искусственные растения.

У большей части наших граждан осенью в интерьере преобладают темные цвета: черные или темно-синие. Меньшая часть предпочитает окружать себя бордовыми и темно-зелеными декорациями. Примерно одинаковое количество россиян выберет яркие или пастельные тона.

В среднем на декорации уходит около 15 тыс. рублей, чаще всего покупки совершаются в интернете, пишут  "Известия".

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