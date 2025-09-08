Творческие коллективы губернии приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Рождественская ёлка «Казачий круг»

168

Продолжается прием заявок на XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг». Срок подачи заявок – до 15 ноября 2025 года. Фестиваль пройдет с 05 по 08 января 2026 года в Москве.

К участию приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театры мод, художники-модельеры и т.д.

Помимо творческой части участников ждет насыщенная экскурсионная программа: Красная площадь, Александровский сад, крупнейшие музеи и культурные достопримечательности Москвы.

Фестиваль проводится с 1995 года. За это время его участниками стали около 26 000 человек – представители практически всех регионов России и стран Ближнего Зарубежья.

Основная цель фестиваля – формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Организаторы фестиваля – АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.

Дополнительная информация на сайте организаторов: https://centerzarnica.ru/rozhdestvenskaja-jolka-kazachij-krug-2026g/.

Фото: организаторы фестиваля