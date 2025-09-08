Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Творческие коллективы губернии приглашают к участию во Всероссийском фестивале «Рождественская ёлка «Казачий круг»

8 сентября 2025 14:20
168
К участию приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений.

Продолжается прием заявок на XXXII Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг». Срок подачи заявок – до 15 ноября 2025 года. Фестиваль пройдет с 05 по 08 января 2026 года в Москве. 
К участию приглашаются любительские и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театры мод, художники-модельеры и т.д. 
Помимо творческой части участников ждет насыщенная экскурсионная программа: Красная площадь, Александровский сад, крупнейшие музеи и культурные достопримечательности Москвы.
Фестиваль проводится с 1995 года. За это время его участниками стали около 26 000 человек – представители практически всех регионов России и стран Ближнего Зарубежья.
Основная цель фестиваля – формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья. 
Организаторы фестиваля – АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества. 
Дополнительная информация на сайте организаторов: https://centerzarnica.ru/rozhdestvenskaja-jolka-kazachij-krug-2026g/.

 

Фото:   организаторы фестиваля

В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
148
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
138
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
151
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
151
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
179
Весь список