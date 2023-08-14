Тушение лесного пожаров в районе Бахиловой Поляны продолжается

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12 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о лесном пожаре в 20, 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени Спрыгина в районе н.п. Бахилова Поляна г.о. Жигулевск. На месте пожара работают аэромобильные группировки ГУ МЧС СО, Волжского спасательного центра МЧС России.

С 13 августа на тушение пожара применяется вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Произведено 29 сбросов воды, что составляет более 100 тонн.

В 18:30 13 августа пожар был локализован на площади 9,4 Га. Для тушения пожара привлечены 176 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 148 человек, 13 единиц техники.

Еще один пожар произошел в Ставропольском районе:

в 13.18 13 августа поступило сообщение о лесном пожаре в 78 квартале Новобуянского лесничества Узюковского участкового лесничества в Ставропольском районе. 13 августа на месте пожара также применялась авиация МЧС России, было проведено 7 сбросов (24,5 тонн) воды. В 19.01 13 августа пожар локализован на площади 17,1 гектаров (лесная на площади 4,7 га, трава 12,4 га). В 13.45 объявлена ликвидации пожара. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Всего к ликвидации пожара привлечены 68 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 11 единиц техники.

Обстановка с лесными пожарами находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области, организовано всестороннее обеспечение личного состава при непосредственном участии местных администраций.

Начальник Главного управления Олег Васильевич Бойко на оперативном совещании поблагодарил за самоотверженные действия пожарных по тушению лесного пожара в сложных погодных условиях.

Главное управление информирует, что на территории всех лесничеств Самарской области до 21 августа продолжает действовать запрет на пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.

Напоминаем также, что в регионе действует особый противопожарный режим. Нарушение требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима, в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО