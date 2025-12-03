Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»

Два проекта из Самары получили призы XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2025, итоги которой подвели в Нижегородской области.

Серия стартов «VolgaMan» получила Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта», а фестиваль «Искусство есть. Архитектура»Ассоциации ресторанов Milimon Team стал обладателем специального диплома за развитие и продвижение территорий через гастрономию.



«Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья. Особенно ценно, что многие выбирают Самару для своих спортивных достижений и гастрономических открытий. Уже приступили к работе над событийной программой предстоящего 440-летия, планируем, что в нее войдут как традиционные легкоатлетические забеги в течение года, так и новые форматы, опробованные в этом году. В частности, гастрономический фестиваль «Самара со вкусом», организованный совместно с Правительством Самарской области при поддержке нацпроекта “Туризм и гостеприимство”», – отметил глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба администрации Самары