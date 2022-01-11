ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул

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За первую неделю нового 2022-го года органы власти Самарской области взяли в работу 1595 сообщений жителей в социальных сетях. Больше всего граждан волновали вопросы расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи, качество отопления, а также содержание катков, горок для массового катания и других спортивных объектов.

ТОП-5 тем в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» за период с 1 по 10 января 2022 года:

ЖКХ

Дороги

Благоустройство

Здравоохранение

Общественный транспорт

На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1437 сообщений:

Обращение по проблеме вакцинации или лечения от Коронавируса

Автомобильные дороги

Дворы и территории общего пользования

Многоквартирные дома

Водоснабжение

На новогодних каникулах выросло число жалоб на работу управляющих компаний

Во время каникул у граждан было время оценить работу своих управляющих компаний и далеко не всех она удовлетворила. ЦУР Самарской области зафиксировал в соцсетях около сотни сообщений с жалобами на работу управляющих компаний и отсутствие дезинфекции подъездов, еще 82 сообщения на тему обслуживания многоквартирных домов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

«У нас в Юнгородке подъезды моют раз в месяц, а так грязь одна...а насчёт дезинфекции вообще не слышали...»

«На Аэродромной 98 вообще 1 раз в месяц полы моют в подъезде»

«Волжский район, ни разу не видела, чтобы за два года была дезинфекция...в подъезде нет даже влажной уборки!»

Все сообщения направлялись в муниципалитеты, которые связывались с управляющими компаниями либо информировали жителей об их праве, как собственников жилья, строго спрашивать с управляющих организаций за качество уборки мест общего пользования. Обработке в МКД подлежат все контактные поверхности: входные двери, перила, кнопки домофона, кабина лифта (если есть), крышки мусоропровода (если есть). Подтверждением факта проведения санобработки является акт выполненных работ, подписанный одним из жильцов подъезда, плюс фотофиксация. График влажной уборки можно узнать в управляющей компании. Если УК игнорирует вопросы жильцов, то претензии к работе управляющей организации можно направить в Государственную жилищную инспекцию через систему ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main .

На воздушных подушках

7 января жители Рождествено сообщили в соцсетях о перебоях с работой переправы.

«Как и всем хочется праздник встретить дома!!! А не в очереди на переправу в Самаре до Рождествено. Время 16.00, а нам дежурная по вокзалу сообщает, что всех, кто зашёл на вокзал после 16.00, домой не вывезут»

По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 7 января на линии работало 4 воздушных судна, которые выполнили 104 рейса и перевезли через Волгу почти 1 тыс. пассажиров. Временные затруднения в движении были вызваны проведением ремонта судов. На оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок "Самара-Рождествено".

«Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту «Самара – Рождествено». Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю Вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик», — поставил глава региона задачу министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

В ближайшее время областной Минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально-технической базы и работе диспетчерских служб.

Изучат пассажиропоток

После сигналов в социальных сетях власти Сызрани и Новокуйбышевска займутся проверкой пассажиропотока на востребованных маршрутах. С наступлением холодов ЦУР Самарской области зафиксировал более 20 жалоб от жителей Новокуйбышевска на график движения автобусов 127 маршрута. Люди сообщают, что не могут вернуться домой с работы, а расписание автобуса не соблюдается.

«Наладьте работу 127 маршрута, вечерами невозможно уехать домой с работы, все битком, скандалы, время ожидания 30-40 минут»

«Расписания водители «Газелей» 127 маршрута не придерживаются. 100 %. Может быть устроить рейды, проконтролировать»

«Сегодня в 21.30 рейса из Самары я так и не дождался, уехал на такси. Хоть бы павильон поставили остановочный»

Сообщения были переданы в администрацию Новокуйбышевска, в результате организован дополнительный вечерний рейс №127 в 21:00 для изучения пассажиропотока. После тестовых рейсов городская администрация совместно с Минтрансом приняли решение продлить вечерний маршрут №127 до конца января.

Во время новогодних каникул от жителей Сызрани в мэрию поступали претензии к работе общественного транспорта. Гражданам приходилось больше получаса мерзнуть на остановках, чтобы добраться до отдаленных районов. В связи с поступившими сообщениями, отделом транспорта Сызрани в ближайшее время запланировано провести проверку по соблюдению графика движения муниципальных маршрутов №№ 1, 3, 8, 28.

В МФЦ по живой очереди.

Жители региона сообщали в социальных сетях, что трудно дозвониться на многоканальный телефон в многофункциональные центры, причем с сотового телефона звонок в МФЦ тарифицируется по стандартному тарифу. Желающим попасть в МФЦ в новогодние каникулы нужно было позаботиться о своем визите заранее.

«Пыталась дозвонится, я была 36-ая полчаса. Потом деньги на сотовом закончились. Записываться через Госуслуги нужно за неделю до выбранной даты. Желательно начинать "ловить" возможность записаться с 8 утра. Так как уже через 15 минут всё разобрано. Так что удачи и терпения желающим попасть в МФЦ».

Как сообщили в ведомстве с 10 января МФЦ Самарской области работают в обычном режиме. Прием будет осуществляться как по предварительной записи, так и по "живой" очереди.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.