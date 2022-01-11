ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул

Я нашел ошибку
Главные новости:
Купель традиционно планируется подготовить на набережной реки Волги – под Полевым спуском.
Крещение Господне: в Самаре планируется организовать волжскую купель
В связи с проведением ремонтных работ на участке Смышляевка – Безымянка.
Железнодорожный переезд в районе поселка Зубчаниновка будет временно закрыт
В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, в 2022 году вошли более 160 позиций.
В Самарской области IT-специалисты могут получить льготную ипотеку
В Самарской области уже сейчас 75 массовых социально значимых услуг  (МСЗУ) предоставляются в электронном виде.
До конца года на портале Госуслуг будут доступны более 100 региональных сервисов
Замедление обусловлено двумя факторами: восстановлением выездного туризма и выраженным снижением трат в непродовольственной рознице.
СберИндекс: на новогодних каникулах россияне предпочли зарубежный отдых домашнему шоппингу
Оба резидента приступают к решению кадрового вопроса.
На площадке индустриального парка «Чапаевск» уже практически готовы к запуску объекты двух резидентов
Счастливый билет на скорый поезд сообщением Самара – Жигулевск приобрела семья Поповых.
Полумиллионного пассажира перевезла сегодня «Ласточка» в Самарской области
Обновление локаций пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Общественные территории Октябрьска благоустроят в 2022 году
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.84
-0.29
EUR 84.88
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул

11 января 2022 11:21
264
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул

За первую неделю нового 2022-го года органы власти Самарской области взяли в работу 1595 сообщений жителей в социальных сетях. Больше всего граждан волновали вопросы расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи, качество отопления, а также содержание катков, горок для массового катания и других спортивных объектов.

ТОП-5 тем в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент» за период с 1 по 10 января 2022 года:

  • ЖКХ
  • Дороги
  • Благоустройство
  • Здравоохранение
  • Общественный транспорт

На платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1437 сообщений:

  • Обращение по проблеме вакцинации или лечения от Коронавируса
  • Автомобильные дороги
  • Дворы и территории общего пользования
  • Многоквартирные дома
  • Водоснабжение

На новогодних каникулах выросло число жалоб на работу управляющих компаний

Во время каникул у граждан было время оценить работу своих управляющих компаний и далеко не всех она удовлетворила. ЦУР Самарской области зафиксировал в соцсетях около сотни сообщений с жалобами на работу управляющих компаний и отсутствие дезинфекции подъездов, еще 82 сообщения на тему обслуживания многоквартирных домов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

«У нас в Юнгородке подъезды моют раз в месяц, а так грязь одна...а насчёт дезинфекции вообще не слышали...»

 «На Аэродромной 98 вообще 1 раз в месяц полы моют в подъезде»

«Волжский район, ни разу не видела, чтобы за два года была дезинфекция...в подъезде нет даже влажной уборки!»

Все сообщения направлялись в муниципалитеты, которые связывались с управляющими компаниями либо информировали жителей об их праве, как собственников жилья, строго спрашивать с управляющих организаций за качество уборки мест общего пользования. Обработке в МКД подлежат все контактные поверхности: входные двери, перила, кнопки домофона, кабина лифта (если есть), крышки мусоропровода (если есть). Подтверждением факта проведения санобработки является акт выполненных работ, подписанный одним из жильцов подъезда, плюс фотофиксация. График влажной уборки можно узнать в управляющей компании. Если УК игнорирует вопросы жильцов, то претензии к работе управляющей организации можно направить в Государственную жилищную инспекцию через систему ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.

На воздушных подушках

7 января жители Рождествено сообщили в соцсетях о перебоях с работой переправы.

«Как и всем хочется праздник встретить дома!!! А не в очереди на переправу в Самаре до Рождествено. Время 16.00, а нам дежурная по вокзалу сообщает, что всех, кто зашёл на вокзал после 16.00, домой не вывезут»

По информации Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 7 января на линии работало 4 воздушных судна, которые выполнили 104 рейса и перевезли через Волгу почти 1 тыс. пассажиров. Временные затруднения в движении были вызваны проведением ремонта судов. На оперативном совещании в Правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок "Самара-Рождествено".

«Мы уже укрепили парк судов на воздушной подушке, но ситуация показывает, что эту работу надо продолжать и совершенствовать транспортное обеспечение по маршруту «Самара – Рождествено». Понятно, что много людей поехали в Рождествено в выходные, были пиковые нагрузки. Тем не менее, Иван Иванович, поручаю Вам поставить ситуацию на постоянный мониторинг, посмотреть, как развивается ситуация, особенно в час пик», — поставил глава региона задачу министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину.

В ближайшее время областной Минтранс должен представить результаты мониторинга действующей схемы межнавигационных перевозок по указанному маршруту, а также подготовить предложения по улучшению материально-технической базы и работе диспетчерских служб.

Изучат пассажиропоток

После сигналов в социальных сетях власти Сызрани и Новокуйбышевска займутся проверкой пассажиропотока на востребованных маршрутах. С наступлением холодов ЦУР Самарской области зафиксировал более 20 жалоб от жителей Новокуйбышевска на график движения автобусов 127 маршрута. Люди сообщают, что не могут вернуться домой с работы, а расписание автобуса не соблюдается.

«Наладьте работу 127 маршрута, вечерами невозможно уехать домой с работы, все битком, скандалы, время ожидания 30-40 минут»

«Расписания водители «Газелей» 127 маршрута не придерживаются. 100 %. Может быть устроить рейды, проконтролировать»

«Сегодня в 21.30 рейса из Самары я так и не дождался, уехал на такси. Хоть бы павильон поставили остановочный»

Сообщения были переданы в администрацию Новокуйбышевска, в результате организован дополнительный вечерний рейс №127 в 21:00 для изучения пассажиропотока.  После тестовых рейсов городская администрация совместно с Минтрансом приняли решение продлить вечерний маршрут №127 до конца января.

Во время новогодних каникул от жителей Сызрани в мэрию поступали претензии к работе общественного транспорта. Гражданам приходилось больше получаса мерзнуть на остановках, чтобы добраться до отдаленных районов.  В связи с поступившими сообщениями, отделом транспорта Сызрани в ближайшее время запланировано провести проверку по соблюдению графика движения муниципальных маршрутов №№ 1, 3, 8, 28.

 

В МФЦ по живой очереди.

Жители региона сообщали в социальных сетях, что трудно дозвониться на многоканальный телефон в многофункциональные центры, причем с сотового телефона звонок в МФЦ тарифицируется по стандартному тарифу. Желающим попасть в МФЦ в новогодние каникулы нужно было позаботиться о своем визите заранее.

«Пыталась дозвонится, я была 36-ая полчаса. Потом деньги на сотовом закончились. Записываться через Госуслуги нужно за неделю до выбранной даты. Желательно начинать "ловить" возможность записаться с 8 утра. Так как уже через 15 минут всё разобрано. Так что удачи и терпения желающим попасть в МФЦ».

Как сообщили в ведомстве с 10 января МФЦ Самарской области работают в обычном режиме. Прием будет осуществляться как по предварительной записи, так и по "живой" очереди.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.

 

 

 

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022, 12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
Соответствующие изменения внесены в   статью 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Закон
291
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
10 января 2022, 17:16
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира. Политика
600
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
10 января 2022, 16:13
Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе. Политика
533
В центре внимания
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
186
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
11 января 2022  12:53
С 10 января 2022 года ужесточено наказание для автомобилистов, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения
287
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
11 января 2022  11:21
ЦУР Самарской области подвел итоги работы систем мониторинга сообщений от жителей региона во время новогодних каникул
257
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
11 января 2022  11:18
В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках
232
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
10 января 2022  17:16
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
599
Весь список