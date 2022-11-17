ЦУР помог закрыть «портал в ад» у дома по ул. Чернореченской в Самаре

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Жители сообщили в социальных сетях об огромной яме, которая появилась после ремонта труб, в Ленинском районе Самары. «Открылся «портал в ад», - возмутились пользователи. Провал грунта образовался прямо напротив подъезда многоэтажного дома.

«На улице Чернореченской, 18 уже второй месяц как отремонтировали трубы. А закопать все никак не могут», - написали граждане.

Представили ресурсоснабжающей организации сначала установили ограждения и знаки у ямы. Из-за порывов сильного ветра ограждение и упало. Горожане уже окрестили яму и «черная дыра», и «портал в ад».

Специалисты ЦУР Самарской области направили это сообщение в администрацию Самары, департамент городского хозяйства исправили ситуацию. Благоустройство территории возле подъезда жилого дома на Чернореченской восстановили.

Чтобы о вашей проблеме органы власти узнали быстрее, специалисты ЦУР Самарской области советуют писать сообщения в официальных аккаунтах министерств и муниципалитетов в соцсетях, также на площадки регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.