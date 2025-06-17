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Цикл просветительских мероприятий от Общества «Знание» ко Дню памяти и скорби проходит в Самарской области

17 июня 2025 16:56
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Лекции, встречи с героями СВО, историками, политологами, государственными и общественными деятелями проходят на базе детских оздоровительных лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и на других площадках. 

В преддверии Дня памяти и скорби в Самарской области стартовал цикл просветительских мероприятий Общества «Знание». Лекции, встречи с героями СВО, историками, политологами, государственными и общественными деятелями проходят на базе детских оздоровительных лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и на других площадках. 

Так, на базе лагеря «Волжанка» состоялась встреча с лекторами Общества «Знание» – участником специальной военной операции, офицером запаса, доцентом кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета имени академика С.П. Королева Олегом Зориным и волонтером СВО, журналистом, автором спецрепортажей из зоны СВО Екатериной Лесной.
Олег Зорин поделился опытом своей службы и рассказал, какие уроки из прошлого важно учесть для будущего.

Екатерина Лесная поделилась впечатлениями от гуманитарных поездок в зону СВО. Она отметила, что каждый раз выполняла вместе с единомышленниками несколько задач: передача посылок солдатам, запись репортажей и творческая миссия – выступление с концертами для бойцов. Лектор рассказала, что во время поездки их команда встретила много необыкновенных, искренних и смелых людей. Каждая командировка оставляет след, заставляет пересмотреть свое отношение к миру, помогает окрепнуть духом, стать цельным и сосредоточиться на главном, возвращая в мирную жизнь обновленным и серьезным. 

В своих сюжетах из зоны СВО Екатерина Лесная поднимает сложные темы: как меняются люди на войне, как пережить утрату друга, можно ли привыкнуть к душевной боли, в чём сила русского солдата.

Рассказ спикера тронул детские души – ребята делились семейными историями, рассказывали о своих родственниках и знакомых, которые отстаивают суверенитет нашей страны на СВО, задавали много серьезных вопросов: с какими ожиданиями приехали впервые, что побудило отправиться в командировку в зону СВО, как находили общий язык с военными, что произошло на Украине и почему началась специальная военная операция? 

«Приятно, что ребята очень вовлечены в тему лекции. Важно, когда говоришь о серьезных вещах, а в ответ видишь открытые лица, заинтересованные глаза, в которых иногда появляются слезы. И это хорошо. Потому что понимаешь, что им не все равно. Это особенно важно в наше время. Приятно осознавать, что эти дети с тобой на одной стороне. Я увидела не просто ребят, но крепкое будущее и опору нашей Родины. Именно они смогут сохранить наши ценности и традиции и будут отстаивать интересы страны несмотря ни на что. И я счастлива, что я с такими людьми познакомилась. Спасибо Обществу «Знание» за это», — подчеркнула лектор.

Екатерина Лесная сопровождала свой рассказ видеосюжетами. Особенно ребятам запомнился фрагмент, в котором суровые солдаты благодарят детей за искренние письма и рисунки. Мужественные солдаты с теплотой читают письма, написанные неровным почерком, где простыми словами от души выражены одновременно просьбы и пожелания солдату: побеждай, оставайся живым. Бойцы говорят, что именно вера и детские письма помогают выжить и вернуться домой.

Отметим, что к памятной дате Общество «Знание» подготовило мастер-лекцию «22 июня 1941 года: день, который изменил историю». Материалами может воспользоваться каждый просветитель и рассказать о вероломном нападении Германии на СССР, планах немецкого командования. Слушатели узнают, что благодаря мужеству и героизму советского народа замыслы Гитлера не были реализованы. Столкнувшись с врагом, наша страна сумела дать ему отпор и защитить весь мир от нацизма.

Также событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции посвящены новые номинации в конкурсах Знание.Лектор и Знание.Премия. Участвовать могут просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти о защите русского мира от нацизма. 

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

 

 

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

Теги: Самара

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