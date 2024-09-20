«Цифра в Самаре» соберет участников из 15 регионов России

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25 сентября в Самарской области состоится ИТ-конференция «Цифра в Самаре». Участниками станут представители государственных органов и компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Карачаево-Черкессии и других регионов России.

Российский сектор ИТ является одним из инструментов успешного противостояния санкционному давлению на национальную экономику нашей страны, что определяет и динамику развития отрасли. Немаловажную роль в поступательном развитии сектора ИТ играет система государственной поддержки, совершенствование которой является одним из приоритетов экономической политики России. В Самарской области внимание к развитию отрасли – в числе приоритетных направлений работы. «Для нас развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно. Поэтому для нас очень важно, что в Самарской области работают тысячи профессионалов, которые ведут это направление вперед и делают это очень успешно», – отмечал на встрече с IT-сообществом в августе этого года Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, на которой были определены приоритетные направления работы ИТ-сектора.

Главные темы конференции «Цифра в Самаре» – драйверы развития ИТ-отрасли и внедрения цифровых решений в регионе, меры государственной поддержки разработчиков и заказчиков продуктов и передовые цифровые решения.

Среди спикеров мероприятия руководители российских профильных ассоциаций (РУССОФТ), государственных органов (Правительство Самарской области, АНО «Цифровая экономика») и фондов (Российский фонд развития информационных технологий, Фонд «Сколково»), бизнеса.

Инициаторами мероприятия выступают ведущие ИТ-компании Самарской области, реализующие проекты для государства и бизнеса на всей территории России. Мероприятие проходит при информационной поддержке Правительства Самарской области, АНО «Цифровая экономика» и крупнейших федеральных ИТ-ассоциаций – «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт», РАЭК.

«Мы рассчитываем, что конференция «Цифра в Самаре» станет ежегодным мероприятием в регионе и со временем масштабным отраслевым событием, способствующим диалогу государства и бизнеса, заказчиков и разработчиков ИТ-решений. Мы благодарим Правительство Самарской области за поддержку нашей инициативы по проведению мероприятия, и приглашаем всех желающих стать его участниками», – прокомментировал управляющий компании «Нетлайн», одного из организаторов конференции Дмитрий Песковацкий,

Регистрация на мероприятие: samarait.ru

Фото: Департамент информационной политики СО