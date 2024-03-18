Центр занятости населения Тольятти приглашает соискателей работы на мероприятие с участием ООО «Тольяттикаучук»

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ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» - одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России. Основная деятельность предприятия - производство синтетических каучуков различных марок, который является сырьем для различного рода продукции.

Предприятие ведет массовый набор на рабочие профессии:

- Аппаратчик с заработной платой от 45.000 руб.;

- Инженер-технолог с заработной платой от 55.000 руб.;

- Инженер-химик с заработной платой от 55.000 руб.;

- Лаборант химического анализа с заработной платой от 40.000 руб.;

- Прессовщик с заработной платой от 45.000 руб.;

- Слесарь-ремонтник с заработной платой от 40.000 руб.;

- Слесарь-разливщик с заработной платой от 40.000 руб.;

- Токарь с заработной платой от 45.000 руб.;

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда с заработной платой от 45.000 руб.;

- И прочие.

На мероприятии соискатели работы смогут пройти собеседование напрямую с представителем организации, а также уточнить информацию об актуальных вакансиях предприятия.

Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 в ТЦЗН г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 45А.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Тольяттикаучук»