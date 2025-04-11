Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов по итогам первого квартала 2025 года. Среди основных критериев отбора - качество ведения, креативный подход и эффективность взаимодействия с населением региона.
В топ-5 вошли:
Аккаунты Спортивной школы олимпийского резерва № 8 (@sshor8.samara, https://vk.com/sshor8.samara). Команда ССШОР-8 демонстрирует качественный контент, гармонично сочетая официальную информацию с материалами о деятельности школы и достижениях ее воспитанников, используют нейросети и современные технологии в дизайне.
Паблики администрации городского округа Сызрань (@szradm, https://vk.com/szradm ) отмечены специалистами ЦУР Самарской области за оперативное информирование граждан о значимых событиях, городских инициативах и качественную обратную связь.
«Самарская область» – главный ресурс Правительства Самарской области в социальных сетях (@samaroblast, https://vk.com/samaroblast) – в рейтинге лучших благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также за эффективную коммуникацию с населением.
Самарский Дом молодежи (https://vk.com/club51940669, @sdmsamara) – паблик, который, действительно, говорит на одном языке с аудиторией. Креативный подход к подаче любой информации и интересные эксперименты с форматами. Открыты для аудитории и готовы поднимать темы, актуальные для молодежи.
Министерство здравоохранения Самарской области на своих официальных ресурсах (@minzdrav_63, https://vk.com/minzdrav_63) регулярно информирует граждан о вопросах здоровья, профилактике заболеваний, диспансеризации и реализации национальных приоритетов в сфере здравоохранения.
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