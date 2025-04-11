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Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов

11 апреля 2025 12:12
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Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов

Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку лучших госпабликов по итогам первого квартала 2025 года. Среди основных критериев отбора - качество ведения, креативный подход и эффективность взаимодействия с населением региона.

В топ-5 вошли:

Аккаунты Спортивной школы олимпийского резерва № 8 (@sshor8.samara, https://vk.com/sshor8.samara).  Команда ССШОР-8 демонстрирует качественный контент, гармонично сочетая официальную информацию с материалами о деятельности школы и достижениях ее воспитанников, используют нейросети и современные технологии в дизайне.

Паблики администрации городского округа Сызрань (@szradm, https://vk.com/szradm )  отмечены специалистами ЦУР Самарской области за оперативное информирование граждан о значимых событиях, городских инициативах и качественную обратную связь.

«Самарская область» – главный ресурс Правительства Самарской области  в социальных сетях (@samaroblast, https://vk.com/samaroblast) – в рейтинге лучших благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также за эффективную коммуникацию с населением. 

Самарский Дом молодежи (https://vk.com/club51940669, @sdmsamara) – паблик, который, действительно, говорит на одном языке с аудиторией. Креативный подход к подаче любой информации и интересные эксперименты с форматами. Открыты для аудитории и готовы поднимать темы, актуальные для молодежи.

Министерство здравоохранения Самарской области на своих официальных ресурсах (@minzdrav_63, https://vk.com/minzdrav_63) регулярно информирует граждан о вопросах здоровья, профилактике заболеваний, диспансеризации и реализации национальных приоритетов в сфере здравоохранения. 

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это всегда полезная, проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти оперативно в прямом диалоге.   

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