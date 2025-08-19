Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие

155

24 августа, в воскресенье, на платформе имени В.Грушина Центр поиска пропавших людей Самарской области проведет полевое практическое занятие в рамках проекта «Будь с нами - 2025» при поддержке Фонда президентских грантов. Начало в 10:00. 18+



На занятие приглашают всех желающих, в том числе:

- добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»;

- курсантов направлений «Волонтер поискового отряда» и «Старший группы» проекта «Будь с нами - 2025»;

- слушателей волонтерского центра «Будь с нами» при Центре поиска пропавших людей Самарской области.



Участники практического занятия научатся работать с компасом и навигатором, узнают методики поиска в природной среде и выполнят их отработку, повторят технику безопасности и обсудят экипировку поисковика. Занятие проведут инструкторы «Центра поиска пропавших людей Самарской области» и опытные поисковики отряда «ЛизаАлерт».



Регистрация доступна до 22 августа.

Фото: администрация Самары