ценности компании понятны и близки только каждому второму работнику в Самаре

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Деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя, понимают и принимают 54% самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Корпоративные ценности, декларируемые как фундамент для развития бизнеса, понятны и близки каждому второму работнику (54%). 16% опрошенных ценности работодателя понятны, но разделять эти принципы они не согласны: «Проблема в том, что все это написано для галочки. Руководство делает так, как удобно в настоящий момент, попирая правила и законы и тем более, какие-то там ценности»; «Ценности нашей компании формируются мужчинами (их основное количество), женское мнение не учитывается». Каждый девятый признался, что корпоративные ценности не понимает: «Ценности надуманные и понимает их только директор и его подпевалы». 10% не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.



Женщины более осведомлены о бизнес-принципах компании, в которой работают, и чаще следуют им (60% против 49% среди мужчин).



Среди самарцев старше 45 лет больше тех, кто разделяет корпоративные ценности (55%). Среди опрошенных до 34 лет — тех, кто отрицает ценности компании и отказывается следовать им (23%).



Работающие на крупный бизнес демонстрируют осведомленность о ценностях компании чаще тех, кто занят на предприятиях малого и среднего размера. Среди сотрудников компаний со штатной численностью более 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (56%), так и тех, кто критикует их (19%).





Время проведения: 2—11 августа 2023 года.