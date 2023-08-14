Я нашел ошибку
Главные новости:
Строительство водоводов от НФС-2 в Управленческий вышло на завершающую стадию
Строительство водоводов от НФС-2 в Управленческий вышло на завершающую стадию
В Самарской области снова нашли "тепличных" мигрантов
В Самарской области снова нашли "тепличных" мигрантов
20 августа состоится открытие IV Всероссийского парафестиваля «Театр — территория равных возможностей»
В Самаре выступят лучшие инклюзивные коллективы России
Более 1 миллиона сведений из ЕГРН получили самарцы в 2023 году
Более 1 миллиона сведений из ЕГРН получили самарцы в 2023 году
Тольяттинец с приложения похищенного телефона перевел деньги знакомой
Тольяттинец с приложения похищенного телефона перевел деньги знакомой
Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области
Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области
Природный пожар на Гавайях унес жизни 100 человек
Природный пожар на Гавайях унес жизни 100 человек
Российские врачи осудили инициативы властей по повышению рождаемости
Российские врачи осудили инициативы властей по повышению рождаемости
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ценности компании понятны и близки только каждому второму работнику в Самаре

14 августа 2023 09:34
84
ценности компании понятны и близки только каждому второму работнику в Самаре

Деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя, понимают и принимают 54% самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Корпоративные ценности, декларируемые как фундамент для развития бизнеса, понятны и близки каждому второму работнику (54%). 16% опрошенных ценности работодателя понятны, но разделять эти принципы они не согласны: «Проблема в том, что все это написано для галочки. Руководство делает так, как удобно в настоящий момент, попирая правила и законы и тем более, какие-то там ценности»; «Ценности нашей компании формируются мужчинами (их основное количество), женское мнение не учитывается». Каждый девятый признался, что корпоративные ценности не понимает: «Ценности надуманные и понимает их только директор и его подпевалы». 10% не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.

Женщины более осведомлены о бизнес-принципах компании, в которой работают, и чаще следуют им (60% против 49% среди мужчин).

Среди самарцев старше 45 лет больше тех, кто разделяет корпоративные ценности (55%). Среди опрошенных до 34 лет — тех, кто отрицает ценности компании и отказывается следовать им (23%).

Работающие на крупный бизнес демонстрируют осведомленность о ценностях компании чаще тех, кто занят на предприятиях малого и среднего размера. Среди сотрудников компаний со штатной численностью более 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (56%), так и тех, кто критикует их (19%).


Время проведения: 2—11 августа 2023 года.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать
13 августа 2023, 10:12
В Самаре мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать
Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17 824,70 руб. Общество
452
Самарцы рассказали, какую сумму ежемесячной выплаты от государства хотели бы получать
11 августа 2023, 11:11
Самарцы рассказали, какую сумму ежемесячной выплаты от государства хотели бы получать
Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин. Общество
485
Самарская область - в десятке популярных направлений для сбора грибов
11 августа 2023, 09:55
Самарская область - в десятке популярных направлений для сбора грибов
А вы знаете, что 11 августа отмечается День белого гриба? Общество
440
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
640
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
5708
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
780
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
758
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
859
Весь список