Трое котят из ветцентра «ФлагманВет» уехали домой прямо со стадиона «Солидарность Самара Арена»

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К радостной новости о победе самарской команды «Крылья Советов» над воронежским «Факелом» можно добавить еще одну: трое котят из стационара ФлагманВет обрели своих главных людей в ходе этого замечательного матча. Домой уехали малыши: Лина, Артур и Дымок. Всего в выставке участвовало 10 животных.

Раздача животных проходила в рамках благотворительной акции «КС» и «ФлагманВет» «Забери котенка с улицы Лизюкова». Первый такой проект проводился в 2022 году, на игре с «Сочи», когда домой уехало также несколько подопечных ветцентра.

Павильон с пушистиками, расположенный неподалеку от футбольной арены, стал настоящим сердцем спортивной игры. Особой популярностью он пользовался среди самых юных болельщиков «Крылышек».

Отметим, что спортсмены футбольного клуба – частые гости ветцентра. Футболисты постоянно привозят подарки в госпиталь, гуляют с собаками и становятся гостями выставки «Друг человека», которая дважды в год проводится при организации «ФлагманВет» и сети магазинов «Зоопарк» в выставочном центре «Экспо-Волга».

Фото предоставлено пресс-службой Ветеринарного центра «ФлагманВет»