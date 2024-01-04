Трое из российских военных, которые накануне вернулись с из украинского плена - жители 63-го региона

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Сегодня, 4 января, стало известно о том, что трое из российских военных, которые накануне вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, - жители 63-го региона. Об этом пишет телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Самарской области, сообщает sovainfo.ru.

Двое военнослужащих из Новокуйбышевска, один из Сызрани.

"Это те семьи, которые обращались к нам за помощью, работа велась совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой и Министерством обороны РФ. Все это время мы были на связи с близкими и очень рады возвращению земляков! Готовы оказывать любую поддержку и в дальнейшем", - говорится в сообщении Ольги Гальцовой.

3 января автобусы с освобожденными из плена бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале уточнила, что из 248 российских военных, освобождённых из украинского плена, 75 военнослужащих возвращены без обмена.

"Всем военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медпомощь. Бойцы доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения", - сообщает Минобороны России.

В Самарской области ведется большая системная работа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Это направление - на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко глава региона в начале лета 2023 года открыл в областном центре филиал фонда "Защитники Отечества". Здесь военнослужащие и их семьи могут получить комплексную помощь - в физической и психологической реабилитации, в трудоустройстве и получении льгот и во многом другом.