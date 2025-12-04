Три проекта службы крови региона признаны одними из лучших в России

На XVII Всероссийском форуме Службы крови прошла церемония подведения итогов и награждения лучших практик по развитию донорства в регионах. Мероприятие собрало более 1200 ведущих экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций из всех регионов страны.

Самарская станция переливания крови стала победителем в номинации «Голос донорства». В течение 2025 года специалисты областной станции переливания крови в рамках проекта «Донор Отечества» развивали культуру донорства в регионе, повышали уровень осведомленности о донорстве для привлечения новых участников в донорское движение, а также мотивировали жителей региона к регулярным донациям крови и ее компонентов.

Кроме того, в течение года по всей стране проходила масштабная акция «Код донора. Защитники Отечества», посвященная 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества. Ее цель заключалась не только в сохранении памяти о донорских подвигах военных лет, но и в продолжении традиций взаимопомощи, что особенно актуально в наше время. Организаторами акции выступили Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест. Акция прошла при поддержке Фонда президентских грантов.

Итоговые мероприятия Всероссийской акции прошли в Москве в историческом Музее Победы. В рамках этой церемонии 120 финалистов из 50 регионов России и Республики Беларусь были отмечены за свои достижения.

Проекты Службы крови Самарской области стали победителями сразу в двух номинациях: «На страже жизни» за работу по донорству крови с представителями силовых структур и «Формула сотрудничества» за вклад в развитие корпоративного донорства в рамках тематического Года Защитника Отечества.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что донорство в России стало не только почетной и благородной миссией, но и важной государственной задачей:

«Благодаря слаженной работе учреждений Службы крови, органов власти, некоммерческих организаций и фондов в последние годы наблюдается рост интереса и доверия к донорству. Наши специалисты станции переливания крови - сильная команда профессионалов, которая не только из года в год достигает высоких результатов, но и выполняет важную миссию — спасение жизней тех, кто нуждается в донорских компонентах крови».