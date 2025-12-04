Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны
"Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто".
Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Три проекта службы крови региона признаны одними из лучших в России

207
На XVII Всероссийском форуме Службы крови прошла церемония подведения итогов и награждения лучших практик по развитию донорства в регионах.

На XVII Всероссийском форуме Службы крови прошла церемония подведения итогов и награждения лучших практик по развитию донорства в регионах. Мероприятие собрало более 1200 ведущих экспертов, лидеров донорского движения и общественных организаций из всех регионов страны.
Самарская станция переливания крови стала победителем в номинации «Голос донорства». В течение 2025 года специалисты областной станции переливания крови в рамках проекта «Донор Отечества» развивали культуру донорства в регионе, повышали уровень осведомленности о донорстве для привлечения новых участников в донорское движение, а также мотивировали жителей региона к регулярным донациям крови и ее компонентов. 
Кроме того, в течение года по всей стране проходила масштабная акция «Код донора. Защитники Отечества», посвященная 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества. Ее цель заключалась не только в сохранении памяти о донорских подвигах военных лет, но и в продолжении традиций взаимопомощи, что особенно актуально в наше время. Организаторами акции выступили Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест. Акция прошла при поддержке Фонда президентских грантов.  
Итоговые мероприятия Всероссийской акции прошли в Москве в историческом Музее Победы.  В рамках этой церемонии 120 финалистов из 50 регионов России и Республики Беларусь были отмечены за свои достижения. 
Проекты Службы крови Самарской области стали победителями сразу в двух номинациях: «На страже жизни» за работу по донорству крови с представителями силовых структур и «Формула сотрудничества» за вклад в развитие корпоративного донорства в рамках тематического Года Защитника Отечества. 
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов отметил, что донорство в России стало не только почетной и благородной миссией, но и важной государственной задачей: 
«Благодаря слаженной работе учреждений Службы крови, органов власти, некоммерческих организаций и фондов в последние годы наблюдается рост интереса и доверия к донорству. Наши специалисты станции переливания крови - сильная команда профессионалов, которая не только из года в год достигает высоких результатов, но и выполняет важную миссию — спасение жизней тех, кто нуждается в донорских компонентах крови».

Теги: Самара

