Три автомобиля с гуманитарной помощью отправились на днях из Сергиевского района в зону СВО

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Три автомобиля с обмундированием, медикаментами, продуктами питания, газовыми баллонами, печками, сигаретами, посылками и письмами от маленьких патриотов отправились на днях из Сергиевского района в зону СВО, сообщает Сергиевск официальный.

В этот раз гуманитарный конвой в составе трех человек: Андрея Клименко (один из организаторов акции "Посылка солдату"), Евгения Гришина (директора Центра общественных организаций) и Тихона Килимова (настоятель Храма в честь великомученика Димитрия Солунского с.Сидоровка) доставят нашим ребятам не только необходимые для несения боевой службы зимой вещи, но и заказанный внедорожник, который необходим им для выполнения боевых задач.



«На прошлой неделе к нам от наших военнослужащих поступила новая заявка. Бойцы попросили самый простой внедорожник. Через несколько дней, на денежные средства, которые перечисляли в фонд «Посылки солдата» наши земляки, автомобиль был приобретен. Благодаря оперативной помощи по автоподбору от Дмитрия Федченкова и проведению полного технического обслуживания от Владимира Петрянина автомобиль был подготовлен к транспортировке. При поддержке районной администрации, мы его доставим самостоятельно. К тому же у нас есть еще гуманитарный груз, который необходимо передать ребятам», - прокомментировал Андрей Клименко.

Фото: Сергиевск официальный