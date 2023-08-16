Треть самарцев отправляются в семейные путешествия два раза в год и более

81

Треть самарцев два раза в год и более отправляются в отпуск вместе со своими детьми, однако каждый третий родитель больше устает, чем отдыхает в таком путешествии, показало исследование Ozon Travel*. Чаще всего расслабиться родителям мешает беспокойство за безопасность ребенка в неизвестной среде и необходимость согласования его распорядка дня с турпланом.

Большинство самарцев (62%) предпочитают ездить в отпуск вместе со своими детьми, причем 31% отправляются в совместные путешествия два раза в год и более. 42% опрошенных предпочитают вместе с детьми изучать различные уголки родины, 24% - выбирают зарубежные направления. Еще 34% важно не направление, а совместный семейный отдых.

Готовятся к семейным поездкам самарцы заранее. Более половины опрошенных (63%) при планировании путешествия с детьми покупают туры. На такой совместный отпуск с детьми на всю семью большинство самарцев (80%) тратят не более 100 тысяч рублей.

В путешествие с детьми респонденты чаще всего берут с собой компьютеры и планшеты (33%), аптечку (23%), пляжные принадлежности (22%), книги и журналы (19%), а также игрушки и настольные игры (17%).

В топ-5 самых популярных летних детских товаров для отдыха на маркетплейсе Ozon входят игрушки для песочницы, игрушки для подвижных игр, детские каталки, бассейны и мячи. Среди одежды во время сезона отпусков наибольшим спросом пользуются платья для девочек, футболки для мальчиков, а также кроссовки и сандалии для обоих полов.

Несмотря на тщательную подготовку к отпуску, треть самарцев (33%) признаются, что больше устают, чем отдыхают в отпуске с детьми. В основном насладиться путешествием им мешает беспокойство за безопасность ребенка в неизвестной среде (33%). Среди главных болей респонденты также назвали необходимость согласования его распорядка дня с турпланом (21%) и незнание расположения аптек и медицинских учреждений поблизости (17%).

Среди ключевых параметров идеального семейного отдыха опрошенные назвали качество питания в отеле (27%), разнообразие бесплатных развлечений (24%), цену (21%) и безопасность и охрану отеля (17%). В номерах самарцам особенно важно наличие кондиционера или увлажнителя воздуха (35%), хорошего Wi-Fi (28%) и отдельной большой кровати для комфортного сна (24%).

*Методология

*Опрос проведен среди 1555 жителей России в возрасте 18+ методом онлайн-анкетирования в июне 2023 года. Регионы исследования - вся Россия, города 100 тыс.+