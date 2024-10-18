Я нашел ошибку
Главные новости:
Он оштрафован.
Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети
19 октября с 12.00 до 16.00.
Привиться от гриппа и убедиться в женском здоровье: в ТЦ "Мега" пройдет профилактическая акция
Мероприятие прошло на базе стадиона спортивного комплекса «Кинель».
Школьников Кинеля посвятили в члены дружины юных пожарных
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей

18 октября 2024 13:51
121
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей

Треть жителей Самары не готовы работать в найме дешевле, чем за 50 тыс. руб. в месяц, а каждый шестой откажется от предложения о работе в случае, если предлагаемая зарплата окажется ниже 100 тыс. руб., выяснила* Группа Ренессанс страхование (RENI) совместно с исследовательским центром Зарплата.ру. Почти половина соискателей из Самары готовы отказаться  от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии соцпакета и прочих преимуществ.

Как показал опрос, 50% респондентов оценивают свои рабочие навыки в 50-100 тыс. руб. в месяц, каждый шестой — в 100-120 тыс. руб., а 7% — в 120-150 тыс. руб. Дороже 150 тыс. руб. свои навыки оценивают 12% опрошенных. И еще 11% респондентов оценивают их дешевле 50 тыс. руб.

Две трети работающих самарцев убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (37%) или абсолютно (31%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.

На сегодняшний день более трети участников опроса (37%) не готовы работать в найме дешевле, чем за 50 тыс. руб. в месяц, а каждый шестой (13%) откажется от предложения о работе в случае, если предлагаемая зарплата окажется ниже 100 тыс. руб. 8% респондентов назвали допустимым минимумом 120 тыс. руб., а еще 5% — 150 тыс. руб.

Уровень зарплаты традиционно оказывает наибольшее влияние на принятие решения о выборе той или иной работы. Почти половина соискателей (47%) откажется от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой, невзирая на другие условия.

В числе прочих условий, которые могут побудить отказаться от предложения о работе, — это зарплата полностью в конверте (38%) и «серая» зарплата с минимальной «белой» частью (25%), отсутствие хотя бы минимального соцпакета (19%), а также отсутствие перспектив зарплатного и должностного роста (18% и 7% соответственно). 12% опрошенных не готовы работать в компании, которая не предоставляет медицинскую страховку. 

«Медицинское страхование, которое составляет основу соцпакета, может дополняться программами well-being. У использующих их наших клиентов по популярности лидируют программы физического здоровья, они есть у 23% наших клиентов, использующих well-being. Также популярны программы  ментального здоровья (13%), и еще ряд направлений,» - комментирует управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева. 

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, насколько хорошо они умеют договариваться с потенциальным либо действующим работодателем на предмет уровня зарплаты. Каждый четвертый участник опроса (24%) признает, что стесняется просить желаемую сумму зарплаты во время собеседования либо повышение.

Методология 

* Опрос проводился в середине октября 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 2200 россиян. География — российские города миллионники.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство
18 октября 2024, 10:59
В Самаре каждый четвёртый мужчина, чья жена не работает, заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство
Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей. Общество
198
Всего в опросе приняли участие 100 совершеннолетних респондентов.
17 октября 2024, 15:25
В Самаре подвели итоги мониторинга общественного мнения о деятельности транспортной полиции
Всего в опросе приняли участие 100 совершеннолетних респондентов. Общество
450
8% россиян скрывают свое резюме от текущего работодателя
17 октября 2024, 11:43
8% россиян скрывают свое резюме от текущего работодателя
В разделе «О себе» россияне чаще всего стараются писать кратко и по существу. Общество
337
В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
104
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
152
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
188
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
379
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1091
Весь список