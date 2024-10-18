Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей

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Треть жителей Самары не готовы работать в найме дешевле, чем за 50 тыс. руб. в месяц, а каждый шестой откажется от предложения о работе в случае, если предлагаемая зарплата окажется ниже 100 тыс. руб., выяснила* Группа Ренессанс страхование (RENI) совместно с исследовательским центром Зарплата.ру. Почти половина соискателей из Самары готовы отказаться от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой даже при наличии соцпакета и прочих преимуществ.

Как показал опрос, 50% респондентов оценивают свои рабочие навыки в 50-100 тыс. руб. в месяц, каждый шестой — в 100-120 тыс. руб., а 7% — в 120-150 тыс. руб. Дороже 150 тыс. руб. свои навыки оценивают 12% опрошенных. И еще 11% респондентов оценивают их дешевле 50 тыс. руб.

Две трети работающих самарцев убеждены, что зарплата, которую они получают, скорее (37%) или абсолютно (31%) не сопоставима с их собственной оценкой своих навыков.

На сегодняшний день более трети участников опроса (37%) не готовы работать в найме дешевле, чем за 50 тыс. руб. в месяц, а каждый шестой (13%) откажется от предложения о работе в случае, если предлагаемая зарплата окажется ниже 100 тыс. руб. 8% респондентов назвали допустимым минимумом 120 тыс. руб., а еще 5% — 150 тыс. руб.

Уровень зарплаты традиционно оказывает наибольшее влияние на принятие решения о выборе той или иной работы. Почти половина соискателей (47%) откажется от вакансии с зарплатой ниже ожидаемой, невзирая на другие условия.

В числе прочих условий, которые могут побудить отказаться от предложения о работе, — это зарплата полностью в конверте (38%) и «серая» зарплата с минимальной «белой» частью (25%), отсутствие хотя бы минимального соцпакета (19%), а также отсутствие перспектив зарплатного и должностного роста (18% и 7% соответственно). 12% опрошенных не готовы работать в компании, которая не предоставляет медицинскую страховку.

«Медицинское страхование, которое составляет основу соцпакета, может дополняться программами well-being. У использующих их наших клиентов по популярности лидируют программы физического здоровья, они есть у 23% наших клиентов, использующих well-being. Также популярны программы ментального здоровья (13%), и еще ряд направлений,» - комментирует управляющий директор по ДМС компании «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, насколько хорошо они умеют договариваться с потенциальным либо действующим работодателем на предмет уровня зарплаты. Каждый четвертый участник опроса (24%) признает, что стесняется просить желаемую сумму зарплаты во время собеседования либо повышение.

Методология

* Опрос проводился в середине октября 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 2200 россиян. География — российские города миллионники.