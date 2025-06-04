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Треть детей сидит в интернете от трех до восьми часов ежедневно

4 июня 2025 10:47
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Треть детей сидит в интернете от трех до восьми часов ежедневно

Гаджеты впервые попадают в руки к детям примерно с 5 лет, и уже к 7-10 годам 41% из них проводит в интернете 3-5 часов в день. В 11-14 лет многие дети уже сидят в сети от 6 до 8 часов ежедневно, сообщил ТАСС оператор МТС со ссылкой на обезличенные данные абонентов и собственный опрос.

Получая себе устройство впервые обычно примерно с 5 лет, доступ к личному гаджету с sim-картой у большинства детей имеется уже в 6-8 лет. В 4-6 лет 43% детей еще находятся в сети не более 2 часов в сутки, но в возрасте 7-10 лет примерно столько же детей проводят в интернете уже 3-5 часов, в 11-14 лет - 6-8 часов в день.

"Треть детей проводит в интернете от трех до восьми часов в день без присмотра взрослых", - резюмируют в МТС, добавляя, что чаще всего дети пользуются мессенджерами (74%), заходят в соцсети (71%), мобильные игры (70%) и видеосервисы (66%).

Тем не менее, предупреждают в МТС, за последний год именно дети стали чаще подвергаться мошенничеству - на 20% выросло число противоправных действий против них. По данным сервиса "Защитник" МТС, в неполном 2025 году дети получают около 17 звонков от неизвестных в месяц, тогда как в 2024 году это было 14 звонков.

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