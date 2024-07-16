Трассу «Обход Тольятти» благословили молитвами и святой водой

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Во вторник, 16 июля, в Самарской области вводят в эксплуатацию трассу «Обход Тольятти».

За несколько часов до официального открытия магистрали ее освятили, пишет 63.RU .

— Священник прочитал молитвы и окропил трассу святой водой. Уверены, что дорога теперь будет еще безопаснее и позволит быстрее реализовывать рабочие задачи, добираться до ваших близких и путешествовать! — заявили в компании «Обход Тольятти».

Автомобилисты, которые будут проезжать по новой трассе «Обход Тольятти», пока смогут делать это бесплатно. Об этом сообщили представители концессионной компании.

— Ни 16 июля, в день открытия, ни в последующие несколько недель плата взиматься не будет. О дате начала взимания платы мы сообщим отдельно, — заявили концессионеры.

Предполагается, что трасса позволит разгрузить переправу через Волгу, решить проблему пробок у Жигулевской ГЭС и снизить поток машин на улицах Тольятти

Недавно министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дороги «Обход Тольятти». Новый транспортный объект включили в международный коридор «Запад — Восток».

«Обход Тольятти» будет проходить мимо нескольких сёл, предусмотрена целая система транспортных развязок. При этом не у всех населенных пунктов будет свой заезд на трассу, некоторым сельчанам придется делать крюк.