Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники ГИБДД СО проведут рейдовые мероприятия на дорогах региона

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Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники Госавтоинспекции усиливают контроль за дорожным движением, организуя рейдовые мероприятия на дорогах региона.



Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и исключение из участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.



Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.



Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.



Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей губернии проявлять нетерпимость к нетрезвому вождению и сообщать о водителях, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения. Обо всех фактах нарушений ПДД можно сообщить по телефону (846) 333 58 01 (областная Госавтоинспекция).



Сотрудники Госавтоинспекции всегда открыты к сотрудничеству и готовы принять оперативные меры реагирования на сообщения о нетрезвых водителях.

Фото: ГИБДД СО