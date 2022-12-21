Торговля елками в Самаре продлится до 31 декабря

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Подготовка к празднованию Нового года в самом разгаре: самарцы могут порадовать близких и приобрести традиционное хвойное дерево на елочных базарах, которые начали работу 16 декабря. Официальные торговые точки оформлены в едином стиле – по периметру ярмарки расположен деревянный забор, у входа размещена яркая вывеска, а у продавца есть «пушка» для упаковки и весь пакет необходимых документов: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, документы о происхождении товара.

«В этом году открылись 150 елочных базаров во всех районах Самары. По традиции эти ярмарки будут работать до 12:00 31 декабря, затем на площадках пройдет уборка, а специалисты проинспектируют все точки», - отметил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

Хвойные деревья – сосны, ели и пихты, выращенные в питомниках, доставляют в областную столицу со всей России.

«Ели и сосны привозят к нам из Пензенской и Ульяновской областей, а самые пышные - из Екатеринбурга», - рассказал один из продавцов елочного базара.

Муниципальные специализированные ярмарки по продаже зелёных красавиц работают с 16 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После завершения торговли предприниматели обязаны вывезти невостребованные деревья, а также убрать на площадках весь мусор.

Между тем, в Самаре пресекается нелегальная торговля хвойными деревьями: каждый день администрации внутригородских районов проводят рейды, на нарушителей составляются протоколы за несанкционированную торговлю, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации