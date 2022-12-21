Торговля елками в Самаре продлится до 31 декабря

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2009 году было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения местного жителя 1940 года рождения.
В Самарской области задержан мужчина за убийство, совершенное в 2008 году
Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.
Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на важные моменты при выборе красной икры
Творческие коллективы обновлённого ДК готовятся к Новому году.
В Алексеевском районе завершён капитальный ремонт сельского дома культуры
А предельный — повысить до 30 лет.
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
2022 год был в «РКС-Самара» Годом качества: каждый сотрудник старался сделать свою работу лучше, больше и по-другому.
Рационализация стала традицией: сотрудники «РКС-Самара» знают больше 2000 способов, как улучшить работу предприятия
Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации.
Министр обороны Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих
Больница заняла первое место в номинации «Эпидемиологическая безопасность».
Самарская больница им. Т.И.Ерошевского - лидер качества в здравоохранении
Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Жительница Похвистнево нанесла своему сожителю смертельные ножевые ранения
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69
2.65
EUR 73.34
2.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Торговля елками в Самаре продлится до 31 декабря

21 декабря 2022 15:47
190
После завершения торговли предприниматели обязаны вывезти невостребованные деревья, а также убрать на площадках весь мусор.

Подготовка к празднованию Нового года в самом разгаре: самарцы могут порадовать близких и приобрести традиционное хвойное дерево на елочных базарах, которые начали работу 16 декабря. Официальные торговые точки оформлены в едином стиле – по периметру ярмарки расположен деревянный забор, у входа размещена яркая вывеска, а у продавца есть «пушка» для упаковки и весь пакет необходимых документов: договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, документы о происхождении товара.

«В этом году открылись 150 елочных базаров во всех районах Самары. По традиции эти ярмарки будут работать до 12:00 31 декабря, затем на площадках пройдет уборка, а специалисты проинспектируют все точки», - отметил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

Хвойные деревья – сосны, ели и пихты, выращенные в питомниках, доставляют в областную столицу со всей России.

«Ели и сосны привозят к нам из Пензенской и Ульяновской областей, а самые пышные - из Екатеринбурга», - рассказал один из продавцов елочного базара.

Муниципальные специализированные ярмарки по продаже зелёных красавиц работают с 16 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После завершения торговли предприниматели обязаны вывезти невостребованные деревья, а также убрать на площадках весь мусор.

Между тем, в Самаре пресекается нелегальная торговля хвойными деревьями: каждый день администрации внутригородских районов проводят рейды, на нарушителей составляются протоколы за несанкционированную торговлю, сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
21 декабря 2022  12:48
В Самарской области сельхозкооперация помогает фермерам развиваться
195
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
21 декабря 2022  12:32
Активный досуг и общение: в Самаре этой зимой будут работать более 120 катков
219
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
21 декабря 2022  11:23
В Самаре частично открыли движение на перекрестке Полевой и Ново-Садовой
200
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
21 декабря 2022  09:52
В Самаре презентовали часть работ арт-проекта Samara Ground 2022
239
Глава региона отметил, что значение ведомства для защиты интересов нашего государства трудно переоценить.
20 декабря 2022  14:44
Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за вклад в обеспечение безопасности жителей региона и страны
645
Весь список