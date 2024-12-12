Топ-3 профессиональных целей самарцев на 2025 год: увеличение уровня дохода, обучение и карьерный рост

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные жители города.

Каковы основные профессиональные цели самарцев на 2025 год: 18% намерены увеличить свой доход, 14% планируют повысить квалификацию или пройти курсы, еще столько же мечтают о карьерном росте. 9% заинтересованы в углублении знаний в рамках своей текущей профессии. 6% хотят открыть свой бизнес или расширить уже свое существующее дело. По 2% опрошенных нацелены на выполнение планов или успешное завершение проектов, прохождение профессиональной аттестации, написание диссертации. Среди других целей — автоматизация бизнес-процессов компании, поиск новых проектов, оптимизация работы, участие в конференциях, наведение порядка в документации и прочее.



Каждый четвертый признался, что у него нет конкретных профессиональных целей на будущий год: «Всего добилась»; «Просто хорошо работать, как, впрочем, и все предыдущие годы».



Повышение дохода в качестве главной цели мужчины называют чаще, чем женщины. Кроме того, представители сильного пола чаще делают ставку на карьерный рост и развитие собственного бизнеса. Женщины же отдают предпочтение профессиональному обучению.



Время проведения: 2—11 декабря 2024 года