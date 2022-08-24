тольяттинцы обменяются детскими игрушками и книгами

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Три дня в Тольятти будет проходить своп-маркет. На ярмарке родители смогут обменяться детскими игрушками и книгами.

Такой формат удобен и выгоден для всех родителей. Например, можно обменять детские вещи, из которых ребёнок уже вырос, но при этом они остались в хорошем состоянии. Также своему чаду можно взять у земляков вещи и игрушки на один сезон, пишет Сова.



Ярмарка будет проходить 25-28 августа в ТРК "Парк Хаус" на 2-м этаже. В администрации города рассказали:

- Вход свободный, правила просты: вы приносите те книги и игрушки (в хорошем состоянии!), которые готовы передать другому человеку. А взамен берете то, что приглянулось вам.