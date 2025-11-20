Тольяттинцу пришлось передвинуть забор

164

Устанавливая на своем земельном участке забор, житель г. Тольятти огородил участок площадью больше той, что принадлежала ему по закону. Администрация городского округа обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 35 кв. м земли общего пользования, которую он занял незаконно. Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести забор на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами, должник решил исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.