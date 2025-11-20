Я нашел ошибку
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Тольяттинцу пришлось передвинуть забор

20 ноября 2025 10:45
Устанавливая на своем земельном участке забор, житель г. Тольятти огородил участок площадью больше той, что принадлежала ему по закону. Администрация городского округа обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 35 кв. м земли общего пользования, которую он занял незаконно. Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести забор на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.
Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.
Столкнувшись с дополнительными затратами, должник решил исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
