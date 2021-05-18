Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили совместную текущую деятельность и подписали дорожную карту по взаимодействию вуза и двигателестроительного предприятия.
«ОДК-Кузнецов» и СамГТУ договорились о сотрудничестве
О строительстве каких сооружений рассказал Губернатор во время Послания?
Дмитрий Азаров рассказал о том, какую работу намерено провести облправительство для улучшения экологической обстановки
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азар
Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азаров
В самарском парке Металлургов в Самаре вновь заработал прокат лодок и катамаранов
В самарском парке Металлургов в Самаре вновь заработал прокат лодок и катамаранов
Тольяттинцев приглашают на службу в МВД
Тольяттинцев приглашают на службу в МВД
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина
На Галапагосских островах обрушилась знаменитая Арка Дарвина
В Самаре встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
В Самаре встретят тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинцев приглашают на службу в МВД

18 мая 2021 13:52
87
Тольяттинцев приглашают на службу в МВД

Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел, граждан имеющих гражданство РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья к службе на должности:

  •  Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего образования)
  • Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального)
  • Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, наличие водительского удостоверения)
  • Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов)
  • Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой)
  • Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми)
  • Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»)


Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 ежедневно в 13.45.

Телефоны для уточнения информации о наборе на службу: 93-40-13, 93-40-47, 93-42-12.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет.

Теги: ГИБДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С помощью мобильного приложения начали вычислять водителей, лишенных прав или передвигающихся на незарегистрированном транспортном средстве.
16 мая 2021, 15:54
Российские автоинспекторы используют новый способ ловить нарушителей
С помощью мобильного приложения начали вычислять водителей, лишенных прав или передвигающихся на незарегистрированном транспортном средстве. Общество
579
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
13 мая 2021, 12:26
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Она посвящена повышению безопасности, посвященная снижению скоростного режима в городах и районах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.  Общество
448
В Тольятти житель Оренбурга задержан с поддельными правами
07 мая 2021, 12:15
В Тольятти житель Оренбурга задержан с поддельными правами
Водитель пояснил сотрудникам полиции, что приобрел документ в сети Интернет. Происшествия
618
В центре внимания
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
18 мая 2021  14:37
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Общество
21
Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азар
18 мая 2021  14:32
Пять ключевых приоритетов работы Правительства Самарской области обозначил Дмитрий Азаров
Общество
19
Самозанятых Самарской области научат эффективным коммуникациям и тайм-менеджменту
18 мая 2021  13:27
Самозанятых Самарской области научат эффективным коммуникациям и тайм-менеджменту
Экономика
91
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Здравоохранение
170
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
18 мая 2021  10:53
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
Строительство
171
Весь список