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Тольяттинским школьникам рассказали о работе экспертов-криминалистов

20 февраля 2023 10:56
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Тольяттинским школьникам рассказали о работе экспертов-криминалистов

Ребята познакомились с деятельностью различных подразделений полиции.

В рамках профориентационной работы сотрудники У МВД России по г. Тольятти вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Еленой Верховой встретились со старшеклассниками. Эксперт ЭКО У МВД России по г. Тольятти Мария Атаманова пришла в гости к школьникам не с пустыми руками, а со своим незаменимым помощником – криминалистическим чемоданом. Лейтенант полиции продемонстрировала подросткам его содержимое, а также различные техники сбора следов с мест преступлений. Мария Владимировна рассказала о том, как современное оборудование и различные методики помогают установить личности злоумышленников. Полицейские и общественница поговорили с учениками о важности выбора будущей профессии, что особенно актуально сейчас, когда ребята стоят на пороге окончания школы и необходимо определиться в дальнейшем жизненном пути. Школьникам посоветовали уделять больше внимания спорту и здоровому образу жизни, соблюдать правила осторожности при общении в социальных сетях, не допускать правонарушений, которые могут отразиться на их будущем. А сотрудники МО МВД России «Похвистневский» провели уроки профориентации для учащихся шестых классов. Полицейские акцентировали внимание на интересных и важных моментах в службе сотрудников органов внутренних дел, после чего объяснили, какие требования предъявляются к будущим полицейским. Ребята узнали, что профессия полицейского очень ответственная, требует глубоких профессиональных знаний, самодисциплины и хорошей физической подготовки. В завершение мероприятия ученики поблагодарили за интересную встречу. По словам ребят, знакомство с работой полицейских помогло им понять важность и ответственность службы, благодаря которой в нашей стране обеспечивается безопасность граждан.

В завершение встреч полицейские ответили на интересующие вопросы и пожелали ребятам успешной учебы.

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