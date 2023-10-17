Тольяттинский прокурор посетил ИК-16 УФСИН СО

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В ИК-16 совершили рабочую поездку тольяттинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Леонов и начальник отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области Павел Адоевский. Их сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и начальник ИК-16 подполковник внутренней службы Евгений Сидоров.



Во время посещения должностные лица ознакомились с работой столовой, побывали в отряде, где содержаться осужденные-инвалиды.



В завершении состоялся прием по личным вопросам. Заявителей интересовали такие проблемы, как порядок предоставления жилья сиротам, замена неотбытой части наказания более мягким, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области