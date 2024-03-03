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Тольяттинский ансамбль "АлконостЪ" стал победителем Всероссийского конкурса хоров

3 марта 2024 15:45
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Творческий коллектив существует уже 8 лет и ведет активную деятельность: регулярно выступает в тольяттинской филармонии и в альма-матер.

В субботу, 2 марта, на ВФМ-2024, который проходит в "Сириусе", состоялся гранд-финал "Битва хоров!" (0+). 

Победителем в номинации "Взрослый народный хор" стал ансамбль этнической и духовной музыки "АлконостЪ" академии Святителя Алексия из Самарской области, пишет СОВА.

Во время исполнения композиции "Эз кэвок им" (курдская народная песня) зрители водили хороводы и поддерживали ребят аплодисментами.

- Настоящие молодцы, поздравляю. Рад был с вами увидеться там, в академии, ну и здесь, конечно. Замечательная победа, - поздравил хористов губернатор Дмитрий Азаров.

Творческий коллектив существует уже 8 лет и ведет активную деятельность: регулярно выступает в тольяттинской филармонии и в альма-матер. Подать заявку на фестиваль оказалось легко, а вот получить приглашение на следующий этап стало для артистов неожиданностью.

Руководитель ансамбля Иван Макеев рассказал ИА sovainfo.ru:

- Мы думали, что просто принять участие - это уже здорово. А то, что пройдем в финал и в гранд-финал - это для всех стало радостной неожиданностью.

Хор неоднократно участвовал во всероссийских и международных конкурсах, но мероприятие такого масштаба - первый опыт. Макеев считает, что это огромный вклад в развитие коллектива:

- Это прекрасный опыт общения с представителями других культур. Тем более что мы сами исполняем музыку народов мира. Для нас это радостное приключение, которое приносит и культурное обогащение, - заключил Иван Макеев.

В полуфинал "Битвы Хоров!" также вышел и эстрадный хор "Феерия" Самарского института культуры со специальной песней, написанной именно для этого конкурса - "С любовью о Волге".

- Сначала мы прошли 1/8, потом попали в 1/4 и уже в "Сириусе" боролись в полуфинале с 30 лучшими хорами со всей России. Носим достойное звание полуфиналистов этого конкурса, - рассказала участница коллектива "Феерия".

С выходом в полуфинал хор поздравил губернатор Дмитрий Азаров:

- Я вас поздравляю, что у вас все так вышло. Очень достойно.

Глава региона поинтересовался у участниц, вышли ли в полуфинал представители других институтов культуры, девушки ответили отрицательно.

- Вы лучший хор среди всех институтов культуры - вот что надо отметить, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото: пресс-служба министерства молодежной политики Самарской области

Теги: Тольятти

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