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Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей?
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Тольяттинские врачи отмечают, что профилактика заболеваний сердца и сосудов начинается с детства

13 августа 2023 16:08
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Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей?

О том, как проявляется грозная патология и как снизить риски ее развития у ребенка, рассказали врачи Тольяттинской городской детской клинической больницы.

«Если говорить о приобретенных сердечно-сосудистых заболеваниях у детей, наиболее частой причиной их возникновения является осложнение после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций — таких как грипп, ангина, скарлатина», — отмечает заведующий приемно-диагностическим отделением Владимир Сибеков.

На наличие сердечно-сосудистых заболеваний у детей указывают следующие симптомы:

бледность кожи;
посинение носогубного треугольника;
быстрая утомляемость;
одышка после подвижных игр, нередко и в покое;
боль в груди, тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленный пульс);
набухание яремных вен;
повышенное артериальное давление.

В таких случаях необходима своевременная диагностика. Специалисты проводят ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ-исследования сосудов. При обнаружении патологии пациенту рекомендуется консультация врача-кардиолога.

Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей? Рекомендации заведующего отделением функциональной диагностики Тольяттинской городской детской клинической больницы Анатолия Чуракова:

«Своевременное обращение к врачу при первых симптомах – лучший способ уберечь ребенка от развития сердечно-сосудистых заболеваний и минимизировать их последствия.

Для профилактики болезней сердца и сосудов необходимы:

- регулярное посещение педиатра,

- отказ от вредных привычек,

- рациональное питание, контроль массы тела,

- соблюдение режима дня,

- регулярные физические нагрузки.

Спорт – усиленная нагрузка на сердце, поэтому, прежде чем заняться каким-либо видом спорта, проконсультируйтесь с кардиологом, даже при отсутствии у ребенка проблем с сердцем.

Благодаря общему улучшению качества жизни в последние десятилетия приобретенные в детском возрасте заболевания сердца и сосудов встречаются все реже, а пороки сердца как следствие ревматизма практически отсутствуют».

 

Фото:   минздрав СО

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