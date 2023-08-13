Тольяттинские врачи отмечают, что профилактика заболеваний сердца и сосудов начинается с детства

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О том, как проявляется грозная патология и как снизить риски ее развития у ребенка, рассказали врачи Тольяттинской городской детской клинической больницы.



«Если говорить о приобретенных сердечно-сосудистых заболеваниях у детей, наиболее частой причиной их возникновения является осложнение после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций — таких как грипп, ангина, скарлатина», — отмечает заведующий приемно-диагностическим отделением Владимир Сибеков.



На наличие сердечно-сосудистых заболеваний у детей указывают следующие симптомы:



бледность кожи;

посинение носогубного треугольника;

быстрая утомляемость;

одышка после подвижных игр, нередко и в покое;

боль в груди, тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленный пульс);

набухание яремных вен;

повышенное артериальное давление.



В таких случаях необходима своевременная диагностика. Специалисты проводят ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ-исследования сосудов. При обнаружении патологии пациенту рекомендуется консультация врача-кардиолога.



Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей? Рекомендации заведующего отделением функциональной диагностики Тольяттинской городской детской клинической больницы Анатолия Чуракова:



«Своевременное обращение к врачу при первых симптомах – лучший способ уберечь ребенка от развития сердечно-сосудистых заболеваний и минимизировать их последствия.



Для профилактики болезней сердца и сосудов необходимы:



- регулярное посещение педиатра,



- отказ от вредных привычек,



- рациональное питание, контроль массы тела,



- соблюдение режима дня,



- регулярные физические нагрузки.



Спорт – усиленная нагрузка на сердце, поэтому, прежде чем заняться каким-либо видом спорта, проконсультируйтесь с кардиологом, даже при отсутствии у ребенка проблем с сердцем.



Благодаря общему улучшению качества жизни в последние десятилетия приобретенные в детском возрасте заболевания сердца и сосудов встречаются все реже, а пороки сердца как следствие ревматизма практически отсутствуют».

Фото: минздрав СО