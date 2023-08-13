Тольяттинские врачи отмечают, что профилактика заболеваний сердца и сосудов начинается с детства

О том, как проявляется грозная патология и как снизить риски ее развития у ребенка, рассказали врачи Тольяттинской городской детской клинической больницы.
«Если говорить о приобретенных сердечно-сосудистых заболеваниях у детей, наиболее частой причиной их возникновения является осложнение после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций — таких как грипп, ангина, скарлатина», — отмечает заведующий приемно-диагностическим отделением Владимир Сибеков.
На наличие сердечно-сосудистых заболеваний у детей указывают следующие симптомы:
бледность кожи;
посинение носогубного треугольника;
быстрая утомляемость;
одышка после подвижных игр, нередко и в покое;
боль в груди, тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленный пульс);
набухание яремных вен;
повышенное артериальное давление.
В таких случаях необходима своевременная диагностика. Специалисты проводят ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ-исследования сосудов. При обнаружении патологии пациенту рекомендуется консультация врача-кардиолога.
Как избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний у детей? Рекомендации заведующего отделением функциональной диагностики Тольяттинской городской детской клинической больницы Анатолия Чуракова:
«Своевременное обращение к врачу при первых симптомах – лучший способ уберечь ребенка от развития сердечно-сосудистых заболеваний и минимизировать их последствия.
Для профилактики болезней сердца и сосудов необходимы:
- регулярное посещение педиатра,
- отказ от вредных привычек,
- рациональное питание, контроль массы тела,
- соблюдение режима дня,
- регулярные физические нагрузки.
Спорт – усиленная нагрузка на сердце, поэтому, прежде чем заняться каким-либо видом спорта, проконсультируйтесь с кардиологом, даже при отсутствии у ребенка проблем с сердцем.
Благодаря общему улучшению качества жизни в последние десятилетия приобретенные в детском возрасте заболевания сердца и сосудов встречаются все реже, а пороки сердца как следствие ревматизма практически отсутствуют».
Фото: минздрав СО