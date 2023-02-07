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Только за сутки 7 жителей Тольятти стали жертвами телефонных аферистов

7 февраля 2023 14:38
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Подполковник полиции Владимир Корнеев рассказал, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

Врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Владимир Корнеев рассказал, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

На территории региона участились случаи телефонного мошенничества. Только за сутки в Тольятти 7 человек старшего поколения стали жертвами аферистов – сообщил врио начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Владимир Корнеев.

Владимир Анатольевич отметил, что одним из самых распространенных способов обмана по-прежнему остается мошенничество по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники звонят на телефоны пенсионеров, представляются сотрудниками правоохранительных органов, рассказывают, что близкий человек якобы стал виновником ДТП и должен пострадавшим крупную сумму денег. Или же говорят, что деньги нужны, чтобы решить вопрос с уголовным делом. Деньги просят передать курьеру, или перевести их через платежный терминал на конкретный телефонный номер. За сутки сразу несколько жительниц г. Тольятти стали жертвой подобной схемы мошенничества: пенсионерка 1932 года рождения отдала 100 000 рублей за спасение родственницы, а женщина 1936 года рождения лишилась 500 000 рублей, якобы выручая дочь из беды.

Также подполковник полиции подчеркнул, что широко распространено мошенничество под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Незнакомцы звонят на телефоны граждан, представляются сотрудниками банка и сообщают, что на их имя неизвестные пытаются оформить кредит. Под предлогом отмены операции «банковский работник» убеждает абонента перевести все имеющиеся денежные средства на так называемые «безопасные счета». Так, жертвой подобной схемы обмана стал житель Тольятти 1967 года рождения. Мужчина перевел мошенникам почти 147 тысяч рублей.

По всем подобным случаям полицейскими возбуждаются уголовные дела, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности, местонахождению и задержанию причастных к противоправным деяниям.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными. «Если вам звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщают о ДТП с родственником, не нужно беседовать с неизвестным, впадать в панику и делать все, что говорят аферисты. Прежде всего необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что с ними все в порядке, и ни в коем случае не перечислять и не передавать неизвестным свои сбережения.

Если вам звонят и представляются работником банка, убеждая «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам, и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в ближайшее отделение полиции или по номеру 102. Никогда не сообщайте незнакомым людям конфиденциальную информацию, позволяющую дистанционно управлять вашими счетами и банковскими картами. Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета», - отметил подполковник полиции Владимир Корнеев, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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