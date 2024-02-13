Только каждый восьмой самарец планирует отмечать День влюбленных

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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из Самары.

Большинство самарцев не будет праздновать День святого Валентина (83%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (20%).



3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет (51%).



Лишь в 1 из 100 компаний в городе планируют активности на 14 февраля.



Время проведения: 2—9 февраля 2024 года