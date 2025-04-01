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Только 9% самарцев разыгрывают коллег 1 апреля

1 апреля 2025 09:46
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Только 9% самарцев разыгрывают коллег 1 апреля

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Только 9% самарцев признаются, что разыгрывают коллег 1 апреля. Мужчины шутят чаще женщин, а сотрудники старше 35 лет — активнее молодежи (12% против 7%). Объектом розыгрыша хотя бы раз становились 14% горожан.

Тех, кто хоть раз решился подшутить над руководителем, — лишь 8%. На такой шаг чаще идут мужчины, чем женщины, молодежь и те, чей доход менее 50 тысяч рублей. Любопытно, что в 5% случаев инициатором шуток выступал сам руководитель. Объектами таких подколов чаще становились мужчины и сотрудники с доходом от 100 тысяч рублей.

Респонденты позитивно относятся к «милым, добрым шуткам» со стороны коллег, таким, которые «поднимают весеннее настроение и способствуют сплочению коллектива».
 

Время проведения: 26—28 марта 2025 года

Теги: Опрос

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