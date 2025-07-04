Только 9% самарцев готовы получать зарплату в цифровых рублях

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Сегодня мы выяснили, что к зарплате в цифровых рублях большинство респондентов относится с недоверием. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, осведомленные о цифровом рубле.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях. Чем ближе мы к запуску новой формы национальной валюты, тем больше скепсиса у самарцев: полностью или частично получать зарплату «в цифре» готовы только 9% (в том числе 4% — всю зарплату, а 5% — часть зарплаты). 73% против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь».



Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 13% представителей сильного пола и только 6% женщин.



Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (15%), так и противников новой формы национальной валюты (75%), по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.

Время проведения: 19—24 июня 2025 года