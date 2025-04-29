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Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах

29 апреля 2025 14:00
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Только 33% самарцев одобряют введение курса семьеведения в школах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

В Госдуме предложили сделать курс «Семьеведение» обязательным для школьников по аналогии с «Разговорами о важном», включив его в федеральную программу. Предмет предназначен для учеников 5—9 классов и помогает формировать у детей ценности крепкой семьи и брака. Сегодня он преподается в 40 регионах страны в качестве внеурочной деятельности. Стоит ли с нового учебного года ввести «Семьеведение» во всех школах России? Согласно данным опроса, 33% самарцев поддерживают эту идею, считая важным прививать любовь к семье. 41% выступили против, опасаясь, что это создаст дополнительную нагрузку для детей, а полученные знания не пригодятся в будущем. 26% затруднились с ответом («Это актуально в 9—11 классах, но не в 5-м»).

Среди женщин сторонников семьеведения больше, чем среди мужчин. Опрошенные в возрасте от 35 до 45 лет реже одобряют законопроект, чем те, кто младше, и те, кто старше.

Неоднозначно оценили инициативу и родители учеников 5—9 классов: 34% — за, а 44% — против.

Время проведения: 21—24 апреля 2025 года

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