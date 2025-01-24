Только 30% самарцев согласны на зарплату в конверте

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня лишь 30% самарцев готовы согласиться на неофициальную зарплату. 48% опрошенных выступили против серых схем.



Мужчины чаще женщин соглашаются на заработок в конверте: 42% против 18% соответственно. Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей 1 из 3 готов принять «серые» схемы выплат.



Среди горожан до 45 лет потенциально согласных на зарплату в конверте всего 28—29%, каждый второй — против. А вот среди граждан старше 45 лет сторонников — уже больше (30%), противников — меньше (38%), каждый третий затруднился с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату».

Время проведения: 14—22 января 2025 года