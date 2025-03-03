Только 10% самарцев собираются использовать отгулы или отпуск для дополнительного отдыха на 8 Марта

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.



10% работающих самарцев хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 66% опрошенных нет подобных планов. А 13% пока не определились.



Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (12%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (15%).



Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 12 и 8% соответственно.

Время проведения: 6—26 февраля 2025 года