Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители предприятий и организаций из города.



Если бы самарцы сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 46% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счет компании (33%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 18%, оплата спортклуба или бассейна — 14%, кредитование под сниженный процент — 12%. Льготные путевки нужны 11% респондентов, еще столько же выбирают дополнительные дни отпуска. В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 10%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 9% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 5%, скидки на продукцию компании — 4%. Корпоративные мероприятия набрали 2% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 1%.



Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.



Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение (43%), скидки на продукцию компании (12%) и подарки (9%). Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку (19%). Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь (20%) и льготные путевки (16%). Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию (25%), дополнительным дням отпуска (16%), оплате связи (11%) и беспроцентным ссудам (14%).



Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда (12%) и мобильной связи (11%), а также скидки на продукцию компании (7%) и подарки к праздничным датам (5%). У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС (45%), обучение (37%) и материальную помощь (17%). Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья (25%), льготную ипотеку (18%), беспроцентную ссуду (17%) и служебный транспорт (16%).



Среди горожан с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС, доплаты к отпуску и беспроцентные ссуды. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание и скидки на продукцию компании.



Что же в реальности предлагают работодатели? Согласно результатам опроса HR-менеджеров, компании чаще всего готовы оплачивать обучение (58%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (42%). Полис ДМС предоставляют 23% организаций, доплаты к отпускным и льготную ипотеку — лишь 8 и 4% компаний соответственно.



Время проведения: 16 марта — 8 апреля 2026 года