В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Ночь 15 апреля стала самой тёплой в Москве в XXI веке
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 1 квартал 2026 года
В марте в Самаре цены на новостройки перешли от роста к стагнации
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты
В СамГМУ открывается новая специальность «Медицинская биофизика»
Банки за первые три месяца 2026-го закрыли 483 офиса
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Самарцы рассказали о компенсационном пакете мечты

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители предприятий и организаций из города.


Если бы самарцы сами формировали свой компенсационный пакет, то в топ-3 его составляющих 46% респондентов включил бы полис ДМС. На втором месте по популярности — обучение за счет компании (33%). Бесплатное питание или компенсацию на еду хотели бы иметь 23% опрошенных. Каждый пятый выбрал бы доплаты к отпускным выплатам, и столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 18%, оплата спортклуба или бассейна — 14%, кредитование под сниженный процент — 12%. Льготные путевки нужны 11% респондентов, еще столько же выбирают дополнительные дни отпуска. В оплате проезда или предоставлении служебного транспорта нуждаются по 10%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 9% опрошенных. Подарки к праздникам интересны лишь 5%, скидки на продукцию компании — 4%. Корпоративные мероприятия набрали 2% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 1%.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.

Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение (43%), скидки на продукцию компании (12%) и подарки (9%). Среди опрошенных 25—35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку (19%). Респонденты 35—45 лет чаще других выбирают материальную помощь (20%) и льготные путевки (16%). Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию (25%), дополнительным дням отпуска (16%), оплате связи (11%) и беспроцентным ссудам (14%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей по сравнению с более высокооплачиваемыми коллегами чаще востребованы оплата проезда (12%) и мобильной связи (11%), а также скидки на продукцию компании (7%) и подарки к праздничным датам (5%). У зарабатывающих 100—150 тысяч больше запросов на ДМС (45%), обучение (37%) и материальную помощь (17%). Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья (25%), льготную ипотеку (18%), беспроцентную ссуду (17%) и служебный транспорт (16%).

Среди горожан с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС, доплаты к отпуску и беспроцентные ссуды. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание и скидки на продукцию компании.

Что же в реальности предлагают работодатели? Согласно результатам опроса HR-менеджеров, компании чаще всего готовы оплачивать обучение (58%), дарить подарки и проводить корпоративы (по 49%), а также выделять материальную помощь (42%). Полис ДМС предоставляют 23% организаций, доплаты к отпускным и льготную ипотеку — лишь 8 и 4% компаний соответственно.
 

Время проведения: 16 марта — 8 апреля 2026 года

Теги: Опрос

Новости по теме
60% самарцев утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач
14 апреля 2026, 10:35
60% самарцев утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач
Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Общество
66% работающих жителей Самары учитывают престиж профессии при выборе работы
14 апреля 2026, 09:43
66% работающих жителей Самары учитывают престиж профессии при выборе работы
Для большинства участников исследования в Самаре престиж напрямую связан с деньгами. Общество
россияне активно ищут подработку и бизнес-возможности в сфере красоты
13 апреля 2026, 12:04
Россияне активно ищут подработку и бизнес-возможности в сфере красоты
По данным Авито Подработки, в I квартале 2026 года интерес россиян к частичной занятости в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос в 2,4 раза (+135% год к году). Общество
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
Весь список