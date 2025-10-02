«Территории моды»: Всероссийская ярмарка ремесел объединит мастеров и дизайнеров в Самаре

168

С 17 по 19 октября 2025 года в торговом центре «Гудок» в Самаре в рамках маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» состоится «Всероссийская ярмарка» ремесленных товаров и изделий народных промыслов. Это уже четвертая ярмарка в 2025 году, организованная министерством промышленности и торговли Самарской области в рамках федерального проекта «Всероссийские ярмарки». Инициатором проведения подобных ярмарок для поддержки отечественных ремесленников выступает Минпромторг России.

Маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» — ключевое событие модной индустрии региона, где традиционно проходят десятки показов коллекций от самарских дизайнеров. Фестиваль и ярмарка создадут мощную платформу для продвижения ремесленных и модных брендов Самарской области, поддержки творческих предпринимателей и популяризации отечественных изделий.

В этом году особое внимание привлечет показ, на котором модели продемонстрируют ремесленные изделия участников ярмарки, выполненные вручную — уникальное сочетание моды и народного творчества.

«Федеральный проект «Всероссийские ярмарки» и поддержка ремесленных объединений — это не только возможность сохранить культурные традиции, но и реальная помощь малому и среднему бизнесу региона. Мы видим, как благодаря таким мероприятиям расширяется рынок сбыта для ремесленников, создаются новые рабочие места и развивается туристическая привлекательность региона. Поддержка предпринимателей, внедрение современных технологий и продвижение местных брендов — основа устойчивого развития нашей промышленности и экономики в целом», — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Место проведения фестиваля: г. Самара, Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок».

Фото: пресс-служба правительства СО