В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
«Территории моды»: Всероссийская ярмарка ремесел объединит мастеров и дизайнеров в Самаре

2 октября 2025 16:05
168
Фестиваль и ярмарка создадут мощную платформу для продвижения ремесленных и модных брендов Самарской области, поддержки творческих предпринимателей и популяризации отечественных изделий.

С 17 по 19 октября 2025 года в торговом центре «Гудок» в Самаре в рамках маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» состоится «Всероссийская ярмарка» ремесленных товаров и изделий народных промыслов. Это уже четвертая ярмарка в 2025 году, организованная министерством промышленности и торговли Самарской области в рамках федерального проекта «Всероссийские ярмарки». Инициатором проведения подобных ярмарок для поддержки отечественных ремесленников выступает  Минпромторг России.

Маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» — ключевое событие модной индустрии региона, где традиционно проходят десятки показов коллекций от самарских дизайнеров. Фестиваль и ярмарка создадут мощную платформу для продвижения ремесленных и модных брендов Самарской области, поддержки творческих предпринимателей и популяризации отечественных изделий.

В этом году особое внимание привлечет показ, на котором модели продемонстрируют ремесленные изделия участников ярмарки, выполненные вручную — уникальное сочетание моды и народного творчества.

«Федеральный проект «Всероссийские ярмарки» и поддержка ремесленных объединений — это не только возможность сохранить культурные традиции, но и реальная помощь малому и среднему бизнесу региона. Мы видим, как благодаря таким мероприятиям расширяется рынок сбыта для ремесленников, создаются новые рабочие места и развивается туристическая привлекательность региона. Поддержка предпринимателей, внедрение современных технологий и продвижение местных брендов — основа устойчивого развития нашей промышленности и экономики в целом», — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Место проведения фестиваля: г. Самара, Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

