Терапевт рассказал, как отличить похмелье от отравления

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После новогодних праздников и застолий многие испытывают похмельный синдром из-за слишком больших доз алкоголя или некачественных напитков. Как справиться с похмельем? Можно ли его предотвратить? Как отличить похмелье от отравления продуктами или алкоголем? – на эти и другие вопросы ответил Иван Ромасов, врач-терапевт ИНВИТРО.

Почему возникает похмелье? Какие у него симптомы?

В норме наша печень «обезвреживает» алкоголь благодаря ферменту алкогольдегидрогеназе и превращает его в уксусную кислоту. Когда доза принятого алкоголя слишком большая, печень не успевает переработать весь алкоголь в уксусную кислоту и выдает промежуточный продукт переработки – ацетатальдегид. Это продукт более токсичный, чем этанол, его избыточное накопление в организме оказывает токсичное воздействие и называется в народе «похмельем».

Наиболее частые симптомы похмельного синдрома: недомогание, сильная утомляемость и головная боль, тремор, замедленная реакция, когнитивные нарушения, частичная амнезия – последствия токсического воздействия на нервную систему этанола, сивушных масел, примесей и продуктов их метаболизма.

Жажда, сухость во рту, тахикардия, судороги в мышцах – последствия нарушения водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса.

Тревожность, чувство вины, бессонница, плохое настроение, чувство огромного неудовольствия – последствия токсичного действия ацетатальдегида на центральную нервную систему и глюкозное «голодание» головного мозга, так как основное количество глюкозы в организме пошло на «обезвреживание» спиртного.

Как отличить похмелье от отравления едой или тем же алкоголем?

Первый критерий – время. Раньше всех проявляется «отравление» алкоголем из-за употребления некачественной спиртной продукции или одномоментного поступления в организм чрезмерных доз. Симптомы этого состояния развиваются обычно молниеносно: помутнение сознания вплоть до его потери и комы, сильная, неудержимая рвота. Также данные симптомы (если человек не впал в кому) обычно быстро купируются банальным промыванием желудка или специально вызванной рвотой, в более тяжелых случаях – инфузионной терапией.

Пищевое отравление, как и похмельный синдром, развиваются не сразу, а через какое-то время. Первое и главное отличие пищевого отравления – преобладание симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта (поноса, рвоты, боли в желудке и животе, вздутия и «бурления» живота, дискомфорта в животе) над общими, которые развиваются позже. Симптомы похмелья в большей степени общие. Обезвоживание проявляется не как результат диареи, а как самостоятельный синдром. Сильная жажда, которая проявляется самым первым из симптомов похмелья, точно поможет вам понять, что это не пищевое отравление.

Как понять, что похмелье стало не легким недомоганием, а тяжелым состоянием, с которым не справиться самостоятельно?

На это укажет чрезвычайная выраженность и прогрессия симптомов. К примеру, чувство вины, бессонница и плохое настроение могут превратиться в страх смерти, сопровождающийся холодным потом и обморочным состоянием. Запор или диарея, возникшие через некоторое время после начала похмелья, осложняются сильнейшими болями в области живота или правого подреберья. Появление крови в моче или кале. Задержка мочи, нетерпимые боли в области поясницы. Любые перебои или ощутимые боли в области сердца, выраженный тремор или сильные судороги. Помутнение зрения, вспышки или «мушки» перед глазами. Одышка, мучительный непрекращающийся кашель, шумное дыхание со свистом или шумными хрипами. Появление желтушного цвета кожи и склер, появление кровоизлияний на коже, сильная аллергическая сыпь. Это «тревожные» симптомы, которые дадут понять, что нужно обратиться за медицинской помощью.

Еще один достоверный признак, что похмелье стало уже чем-то опасным, это его продолжительность – истинный похмельный синдром длится не более суток. Все, что затягивается более чем на один день, это уже абстинентный синдром.

Похмелье возникает только от больших доз алкоголя или есть еще другие факторы?

Прежде всего, любой некачественный, «суррогатный» напиток, будет являться причиной жесточайшего похмелья. Существует список «топ-5» алкогольных напитков, которые сами по себе вызывают выраженное похмелье: виски, темный ром, бурбон, вино и бренди. Выраженность похмелья так же зависит от дозы спиртного, а если быть точным, то какую дозу спиртного может переработать ваш запас алкогольдегидрогеназы.

Кто-то попытается возразить, что нужно знать свою дозу алкоголя. Конечно, есть понятие индивидуальной толерантности к алкоголю и чаще всего оно действительно зависит от количества алкогольдегидрогеназы, вырабатываемой вашим организмом. Но также есть понятия разовой и суточной переносимости алкоголя, то есть сколько вы можете выпить за раз или в течение суток, не торопясь и медленно употребляя алкоголь. При систематическом и постоянном употреблении алкоголя организм «приспосабливается», повышая его переносимость и количество вырабатываемой алкогольдегидрогеназы, что значительно увеличивает разовую и суточную переносимость.

Можно ли предотвратить похмелье?

Можно заранее подготовиться к застолью: к примеру, заранее поесть куриный бульон, кашу или пюре – все эти продукты обладают обволакивающими свойствами и уменьшают всасывание алкоголя в кишечнике. А вот газированные напитки, наоборот, увеличивают его всасывание. Также можно за 2-3 часа до застолья выпить одну стандартную рюмку (30мл) крепкого спиртного напитка, чтобы запустить выработку алкогольдегидрогеназы. Не стоит забывать и про воду: повышенное употребление обычной воды до и во время застолья поможет преодолеть симптомы обезвоживания, и потом поможет почкам хорошо работать для выведения алкоголя из организма.

Что же делать, если похмелье уже случилось? Как себе помочь? Что не стоит делать?

Во-первых, не стоит продолжать употреблять спиртные напитки, то есть «опохмеляться». Вам станет легче только во время их употребления, но последствий все равно не избежать. Осложнений быть может быть больше: резко бросив продолжительное по времени употребление спиртного, можно спровоцировать абстинентный синдром – «белую горячку».

Важно помнить про воду, только она поможет победить сильную жажду. Пить нужно действительно много, чтобы помочь организму бороться с интоксикацией.

Головная боль и общее плохое самочувствие чаще всего обусловлены выработкой провоспалительных веществ, которые производятся в ответ на токсическое действие ацетатальдегида. С этими симптомами помогут справиться любые нестероидные противовоспалительные препараты: аспирин, ибупрофен, парацетамол, диклофенак и т. д. Стоит помнить про ряд ограничений: если есть проблемы с почками, то ибупрофен лучше не принимать, при проблемах с желудком НПВС – принимать с осторожностью и строго дозируя препараты и т.д. В инструкциях к препаратам всегда перечислены противопоказания к применению и ситуации, когда их нужно принимать с осторожностью.

Несильная тошнота скорее всего пройдет, после того, как вы выпьете воды в достаточном количестве. Если она переходит в рвоту, то не надо мучить организм – он хорошо знает, что ему надо освободиться от опасных веществ.

На следующий день стоит питаться чем-то легким, но калорийным, к примеру, куриным бульоном. Он насытит и даст необходимую энергию для преодоления похмелья. Жирные продукты лучше исключить, так как они элементарно могут «не удержаться» желудком. Если аппетит вообще не приходит, то не стоит себя заставлять – достаточно будет просто попить.

Из «народных» рецептов, можно употреблять квас, кефир, айран, фруктовые соки (особенно из кислых фруктов), морсы, чай с лимоном или брусникой. Они поставляют все необходимые вещества для производства такого биохимического процесса как цикл Кребса, который дает в условиях гипоксии, вызванной интоксикацией, необходимую энергию – молекулы такого вещества, как АТФ.

Самый главный совет – всегда соотносите свои возможности с количеством выпитого спиртного и постарайтесь не смешивать спиртные напитки с различным содержанием сивушных масел.