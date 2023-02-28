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Терапевт назвала главные ошибки в меню во время Великого поста

28 февраля 2023 10:22
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Терапевт назвала главные ошибки в меню во время Великого поста

Несбалансированное питание, в том числе потребление продуктов с большим количеством сахара или соли, может нанести вред организму. Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова 28 февраля назвала главные ошибки в меню, которые можно допустить во время поста, пишут "Известия".

«Основные ошибки — это несбалансированное питание и однообразная еда. Неправильно, когда в рационе присутствует большое количество сладкого и соленого. Ошибкой можно считать слишком большие порции, так как продукты животного происхождения быстрее способствуют насыщению, чем растительные. Неправильно выбирать в магазине продукты со словом «постное», так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров, поэтому необходимо изучать состав продуктов», — приводит ее слова URA.RU.

Врач пояснила, что при чрезмерном употреблении углеводов происходит скачек уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве — задержка жидкости.

По словам Константиновой, при строгом соблюдении поста организм испытывает недостаток белка, микроэлементов и витаминов, что, в свою очередь, может привести к ухудшению самочувствия. Более того, может развиться авитаминоз, если организму и до поста не хватало витаминов.

Ранее в этот день врач-эндокринолог АО «Медицина», к. м. н. Наталия Тананакина рассказала, что нельзя поститься при таких заболеваниях, как язвенная болезнь желудка, острый и хронический гастрит, панкреатит, холецистит, желчекаменная болезнь, а также почечная недостаточность. Врач указала на то, что недополучение указанных витаминов и микроэлементов может привести к задержке психического и физического развития у детей.

Накануне врач диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова отметила, что считать Великий пост диетой для похудения неверно, так как лишние килограммы уходят за счет потери мышечной ткани, а не жировой. Для снижения веса недостаточно держать пост неделю или месяц. Важно менять пищевые привычки и соблюдать их на постоянной основе, добавила она.

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