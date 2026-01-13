Теперь узнать, соответствует ли таксист и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах

Доверяйте поездки проверенным таксистам! Теперь узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах.

Способы проверки

Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги». Воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность» и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси. Найти услугу поможет Робот Макс.

Что покажет сервис

• информацию о легковом такси

• сведения о перевозчике

Данные на Госуслугах отображаются из системы Минтранса «Такси». Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси.

Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через Платформу обратной связи (ПОС).