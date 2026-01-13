Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Теперь узнать, соответствует ли таксист и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах

185
 Доверяйте поездки проверенным таксистам! Теперь узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах.

Способы проверки

  1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции «Госкан» в приложении «Госуслуги».
  2. Воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность» и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси. Найти услугу поможет Робот Макс.

Что покажет сервис

  • • информацию о легковом такси
  • • сведения о перевозчике

 

Данные на Госуслугах отображаются из системы Минтранса «Такси». Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси.

Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через Платформу обратной связи (ПОС).

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
Весь список