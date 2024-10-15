Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров

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Telegram представил новый сервис для верификации номеров телефонов. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Это Telegram Gateway», — объявил Павел Дуров в telegram-канале. Он подчеркнул преимущества нового метода перед традиционными SMS-сообщениями по критериям стоимости, скорости и безопасности.

Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway составит всего 0,01 доллара в любой стране мира. При этом, если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной. Платформа уже проверила телефонные номера почти миллиарда пользователей, что позволит другим организациям существенно снизить свои расходы, пишет Ура.ру.