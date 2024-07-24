Telegram убрал монетизацию российских каналов

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Российские telegram-каналы лишились монетизации. О пропаже соответствующего раздела в настройках сообщили 24 июля многие пользователи мессенджера.

Произошедшее пока никак не прокомментировали владельцы сервиса. Функция была доступна для соотечественников лишь на протяжении пяти дней.

"Владельцы каналов могут рассчитывать на 50% дохода от рекламы. Вывод средств возможен через внутреннюю валюту Stars. За нее можно покупать рекламу", – напомнили в ТАСС.

"Звезды" получали каналы от пользователей в качестве благодарности за интересный контент.