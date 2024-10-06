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Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала Telegram Contests, передает РИА Новости.

Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети.

Там добавили, что медиаплеер призван заменить AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Кроме того, окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа. Помимо этого, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.

Результаты конкура станут известны в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь, у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.