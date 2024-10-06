Я нашел ошибку
Главные новости:
Победу одержала воспитатель из Геленджика.
Учитель-логопед тольяттинского детсада Дарья Чистякова стала призером конкурса «Воспитатель года России»
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом".
"Крылья Советов" в Москве с минимальным счетом уступили "Локомотиву" 0:1
Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга.
Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С.
7 октября в губернии местами небольшой дождь, до +25°С
Врач подчеркнула, что безопасная порция клюквы — 100–150 г свежей ягоды в день.
Эндокринолог рассказала, в чем польза и вред клюквы
Среди них Самарская область.
Специальный проект «Вызов» запустили в 14 регионах России
Ирина Миронова из Тольятти стала первой вице-мисс Россия.
Мисс Россия-2024 стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии
Помощь спасателей требовалась водителю малолитражного транспортного средства.
На трассе М-5, около поселка Просвет, столкнулись грузовой и легковой автомобили
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Отрадный сегодня стал центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере

6 октября 2024 18:11
127
Компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга.

Telegram создаст аналог YouTube в своем мессенджере, компания объявила конкурс для разработчиков iOS на создание видеохостинга, который продлится до 25 октября, следует из Telegram-канала Telegram Contests, передает РИА Новости.

Отмечается, что площадка должна поддерживать как автоматическое, так и ручное переключение между доступными видеопотоками в зависимости от пропускной способности Сети.

Там добавили, что медиаплеер призван заменить AVPlayer, который сейчас используется в мессенджере. Кроме того, окончательная версия не должна вызывать проблемы с производительностью, нестабильность приложения и воспроизведения мультимедиа. Помимо этого, использование веб-интерфейса для воспроизведения аудио или видео запрещено.

Результаты конкура станут известны в ноябре: призовой фонд составит 50 тысяч долларов, участвовать могут все. В свою очередь, у победителей может появиться шанс дальнейшего сотрудничества с Telegram.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
6 октября 2024  14:22
Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый 2024»
235
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
640
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
772
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
758
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
654
Весь список