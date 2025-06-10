Telegram-канал минздрава губернии вошёл в 5-ку лучших по стране 

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По итогам мая telegram-канал министерства здравоохранения Самарской области (http://minzdrav.samregion.ru) занял пятую строчку в рейтинге официальных площадок региональных минздравов, наряду с Москвой и Московской областью. В ТГ-канале самарского ведомства 9,2 тысячи подписчиков, в официальной группе минздрава в ВКонтакте (https://m.vk.com/minzdrav_63) - более 45 тысяч, в Одноклассниках (https://ok.ru/group/59835441020993) – 2 тысячи.

Госпаблики министерства активно развиваются. Эти площадки привлекают пользователей соцсетей полезной информацией и качественной обратной связью, нередко дополняя собой регистратуры больниц и поликлиник. В госпабликах региональной сферы здравоохранения публикуют ответы на популярные вопросы пациентов, новости медицины, рассказывают о возможностях записи к врачам и получении льготных препаратов, дают советы, как сохранить здоровье.

Важно отметить, что сотрудники ведомства совместно с ЦУР Самарской области активно работают с вопросами граждан в соцсетях через систему «Инцидент Менеджмент» и уже на протяжении года в областном рейтинге министерств по качеству обратной связи удерживают 1 место. Каждое обращение адресно отрабатывается специалистами медицинских учреждений, либо становится основой для принятия управленческих решений. Один из примеров: пациенты обратили внимание на состояние Самарской областной клинической больницы № 8, находящейся на территории Кировского района. Лечебное учреждение, построенное в 1972 году, нуждалось в капитальном ремонте. Мнение людей было учтено. По решению губернатора Вячеслава Федорищева приняты поправки в областной бюджет, выделены дополнительные средства, работы стартовали в августе прошлого года и до конца текущего должны быть завершены.

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